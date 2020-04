La Prefettura di Taranto consegna all’ASL oltre 10mila mascherine sequestrate dalla Guardia Finanza

I dispositivi di protezione individuale saranno consegnati domani dal T.Col. Antonio Marco Antonucci all’ Avv. Rossi, Direttore Generale dell’ASL di Taranto per essere destinati, nel più breve tempo possibile, al personale sanitario, al fine di fornire concreto aiuto e valido supporto agli operatori degli ospedali e del servizio di intervento urgente 118, in relazione alle condizioni di particolare difficoltà in cui versano in questo delicato momento emergenziale. E’ stato possibile concretizzare l’iniziativa, in soli tre giorni, grazie alla tempestiva autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, che, con Ordinanza ns/2020, ha nominato, già dal 26 marzo la Prefettura soggetto attuatore per la Provincia di Taranto per le attività emergenziali previste dall’ art. 6 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Nel frattempo proseguono le indagini della Guardia di Finanza per accertare che fine abbiamo fatto le altra 20mila mascherine presenti in fattura (il totale di quelle acquistate dalla Polyedil sono 30.000) visto e considerato che all’atto del sequestro dalla Fiamme Gialle ne sono state trovate e sequestrate soltanto 10.170.