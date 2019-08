La Lega in leggero calo ma il centrodestra unito sfiora il 50%

Sondaggio Quorum YouTrend per Sky TG24: fiducia nel premier Conte. Nelle intenzioni di voto il centrodestra unito avrebbe la maggioranza. La Lega scende di circa 2 punti rispetto alle Europee di maggio. Pd stabile, M5S in lieve crescita. Il 42,8% degli italiani pensa inoltre che sarebbe stato meglio andare subito al voto piuttosto che affidarsi a un governo a maggioranza Pd-M5s.

Nota metodologica : sondaggio SKY Agosto Sondaggio svolto tra il 29 e il 30 agosto 2019 con metodologia mista CATI/CAMI/CAWI su un campione di 1000 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età, stratificate per area macroregionale di residenza e titolo di studio. L’errore campionario è pari a +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%