L 'Italia può attendere...per Alessandro Di Battista è più importante il derby di Belgrado

Mentre in Italia la politica è impegnata, si fa per dire, a fronteggiare la crisi economica-sanitaria , il grillino viene paparazzato allo stadio di Belgrado per Stella Rossa-Partizan

ROMA – A scoprire Alessandro Di Battista l’esponente del Movimento 5 Stelle , sugli spalti del derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan è stata la giornalista sportiva Paola Ferrari (Rai). “Guardate chi c è a Belgrado in questo momento ad assistere al derby più ‘cruento del mondo’“, scrive su Twitter la conduttrice.

Chissà se adesso gli esponenti del M5S avranno ancora il coraggio di criticare Matteo Salvini che lo scorso weekend ha portato in montagna i propri figli.