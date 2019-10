Grazie...alla Regione Puglia Taranto perde anche la Frecciarossa

Nel frattempo i soliti “politicanti” tarantini sono tutti impegnati… alla ricerca di uno stipendio di consigliere regionale, o di qualche “poltrona” negli enti e società regionali, stanno cercano di trovare rifugio e candidatura nella liste elettorali che il governatore sta organizzando, violando ancora una volta le normative disciplinari per i magistrati, tagliando nastri, annunciando eventi che non tengono e prendendo letteralmente per i fondelli i cittadini del capoluogo jonico

TARANTO – Era l’ 11 dicembre 2016 quando alle ore 5:48 del mattino il presidente della Regione Puglia, senza alcun invito ed ufficialità si era presentato sui binari della Stazione di Taranto per salire a bordo con i suoi collaboratori che lo seguono, filmano e fotografato per il primo viaggio della Freccia Rossa in partenza da Taranto. Piccolo particolare…quel treno che funzionava esclusivamente grazie al contributo della Regione Basilicata (e non della Regione Puglia) di Alta Velocità da Salerno a Taranto non ha nulla in mancanza della rete ferroviaria necessaria per l’ Alta Velocità !

In questi giorni mentre i soliti “politicanti” tarantini sono molto impegnati… alla ricerca di uno stipendio di consigliere regionale, o di qualche “poltrona” negli enti e società regionali, stanno cercano di trovare rifugio e candidatura nella liste elettorali che il governatore sta organizzando, violando ancora una volta le normative disciplinari per i magistrati, tagliando nastri, annunciando eventi che non tengono e prendendo letteralmente per i fondelli i cittadini del capoluogo jonico, è arrivata la notizia che dal 15 dicembre prossimo non ci sarà più alcun collegamento ferroviario veloce , come confermato dall’orario Trenitalia verificabile online, la città di Taranto non sarà più collegata su quella che era la tratta Taranto-Milano su cui viaggia il treno Frecciarossa 1000 intitolata all’atleta pugliese Pietro Mennea .

Un ennesima sconfitta di Emiliano e di quella politica tarantina che pende dalle sue labbra, con il cappello da elemosiniere in mano, dopo la figuraccia della mancata facoltà universitaria di Medicina a Taranto chiusa ancor prima di aprire Gli archivi delle dichiarazioni di Emiliano lette oggi, consentono solo di ridere: “E’ il viaggio inaugurale del Frecciarossa che parte da Taranto”, dichiarava il governatore Emiliano, “il Frecciarossa aggancia l’alta velocità a Salerno, sia chiaro, non stiamo dicendo che partirà a 300 all’ora, però un impegno che avevamo preso tanto tempo fa con la città di Taranto è stato mantenuto ed è stato mantenuto, devo dire, anche grazie alla Basilicata che ha fatto uno sforzo economico notevole. Noi accompagneremo questo sforzo e cercheremo di fare in modo che tutti i treni italiani in passato che partivano da Taranto verso il Nord, adesso vengano recuperati attraverso l’aggancio all’alta velocità. Questo treno”, proseguiva Emiliano, “impiega circa due ore ad arrivare a Potenza, tre per arrivare a Salerno e quindi è chiaro che è ancora un viaggio lungo, però è un treno che consente, sia pure con molti sacrifici, di essere agganciati all’alta velocità”. Ma oggi Emiliano tace. Come tutti i suoi “servi” sciocchi, compresi i consiglieri regionali del centrosinistra eletti in provincia di Taranto