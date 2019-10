Funerali di Stato a Trieste per gli agenti della Polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. L'ultimo saluto alla Volante 2

Centinaia di cittadini triestini commossi hanno voluto porgere fino alle 2 dopo mezzanotte l’ultimo saluto ai due giovani poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre. Significativa la commozione dei colleghi degli agenti che durante la cerimonia funebre non sono riusciti a trattenere le lacrime, così come anche il questore di Trieste Giuseppe Petronzi nel suo ricordo dei due agenti fatto in chiesa. DIRETTA TV ALL’INTERNO

TRIESTE – Oggi, nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo a Trieste, vengono celebrati i funerali solenni di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti della Polizia assassinati il 4 ottobre scorso.

L’affetto mostrato da un’intera nazione nei confronti di questi giovani poliziotti, alle loro famiglie e a tutta la Polizia di Stato è simbolo di un sacrificio che non è stato vano. Da ieri pomeriggio la città di Trieste sta rendendo omaggio a Matteo e Pierluigi. La Squadra Volanti della questura di Trieste si è unita in un lungo abbraccio. Per fare spazio ai due feretri sono stati sposati tutti i fiori e le piante che erano stati lasciati sin dal giorno successivo a quello della tragedia. I disegni colorati lasciati dai bambini sono stati raggruppati e affissi nell’atrio dell’edificio. I feretri sono stati salutati dai rintocchi funebri delle campane della vicina chiesa. Scortati da auto della Polizia, ed avvolte nel tricolore, le bare sono state accolte da oltre un migliaio di persone, con un lungo applauso spontaneo e commosso tributato, dai colleghi e cittagdini.

Centinaia cittadini commossi hanno voluto porgere l’ultimo saluto fino alle 2 dopo mezzanotte, ai due giovani poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre, con di cittadini che hanno voluto dare l’ultimo saluto agli agenti tragicamente morti. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, giunto ieri anche alla camera ardente, ha voluto sottolineare come l’ultimo grande abbraccio dato oggi a Demenego e Rotta non sia vano “Oggi, qui, proviamo una grande commozione di fronte ai Caduti e anche una grande emozione nel constatare l’incredibile grande abbraccio con cui la popolazione di una città unita si è stretta attorno a essi, al dolore di tutta la Polizia e dei familiari dei giovani Agenti, Pierluigi e Matteo“.

I funerali solenni sono celebrati dal vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi. Al rito partecipano il presidente della Camera Roberto Fico, del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, oltre ai massimi rappresentanti della Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il capo della Polizia Paolo Gabrielli, ha incontrato i familiari dei due agenti e ha loro manifestato la vicinanza di tutta la Polizia di Stato. Al termine della celebrazione, i due feretri sono partiti alla volta delle città d’origine dei due poliziotti. A Velletri è in programma giovedì 17 ottobre alle 11 presso la cattedrale di San Clemente il funerale di Matteo Demenego. Invece venerdì 18 ottobre, nella chiesa Sacra Famiglia di Lago Patria a Giugliano (Napoli), ci saranno i funerali di Pierluigi Rotta.

Significativa la commozione dei colleghi degli agenti che durante la cerimonia funebre non sono riusciti a trattenere le lacrime. Così come anche il questore di Trieste Giuseppe Petronzi nel suo ricordo dei due agenti fatto in chiesa. Questa mattina la Polizia di Stato ha diffuso un messaggio attraverso il poliziotto virtuale “Lisa” che assiste i cittadini sul web, per salutare e ricordare i colleghi Demenego e Rotta nel triste giorno delle loro esequie.

“Ciao, ragazzi, è arrivato davvero il momento di salutarci ed è il momento più doloroso. Perché obbliga familiari, amici e colleghi ad accettare definitivamente una realtà che finora, storditi dal dolore, aveva forse la parvenza più di un incubo. E invece no, è tutto vero, tristemente, drammaticamente reale“, scrive la Polizia di Stato pubblicando accanto la foto dei due poliziotti uccisi con una rosa appoggiata, «Un funerale per credere in una vita eterna ora che questa mortale vi è stata strappata – scrive l’agente Lisa – un rito anche per dare la possibilità di salutarvi a chi vi ha voluto bene, a chi vi ha visto crescere […]. Buon viaggio ragazzi, se vi immagino ora, l’unica cosa che mi viene da pensare è che ovunque andiate sarete ancora insieme, una pattuglia di amici. La Volante 2 dei “Figli delle stelle“.

Nel “dormite sogni tranquilli” del video che i due agenti avevano realizzato durante una delle tante notti in cui erano in servizio c’è tutta la missione, la responsabilità, la dedizione al prossimo che erano alla base della scelta di Pierluigi e Matteo. Il loro orgoglio di indossare la divisa della Polizia di Stato per servire la gente, ma anche la storia di una grande “amicizia”.

Buon viaggio ragazzi, proteggeteci anche da lassù, tra le stelle.