Festa del Tricolore: domani a Roma celebrazione con Gabrielli

ROMA – L’ Ancri, Associazione insigniti al merito della Repubblica e la Polizia di Stato celebrano la “Festa del Tricolore” e rendono omaggio alla Bandiera con una solenne cerimonia alla Scuola Superiore di Polizia, che si svolgerà domani alla presenza del capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli. L’evento, introdotto e moderato dal prefetto Francesco Tagliente, nella veste di delegato ai rapporti istituzionali dell’Ancri, si aprirà con il saluto del presidente dell’Associazione Tommaso Bove, cui seguirà una comunicazione sull’uso, l’esposizione, la tutela e la conservazione del Tricolore di Enrico Passaro, capo ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

