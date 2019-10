Elezioni in Umbria. Trionfo della Lega e crollo del M5S in discesa: analisi del voto

Salvini e Meloni protagonisti di un successo oltre le loro migliori aspettative. Pensare che l’alleanza Pd-M5S messa in piedi all’ultimo minuto potesse rimontare era un’illusione. La crisi profonda del Movimento Cinque Stelle che ne mette in discussione la stessa esistenza

ROMA – L’Umbria non era rossa da ormai un paio di anni. I cittadini non hanno gradito il mese e mezzo di contrasti su ogni provvedimento. Entra in crisi anche il progetto di nuovo centrosinistra di Conte e Zingaretti. La crisi profonda del Movimento Cinque Stelle che ne mette in discussione la stessa esistenza. L’opinione di Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera.