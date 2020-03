Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Il ritorno di Di Battista, la litigata tra Sgarbi e la D’Urso e molto molto altro

Matteo Salvini. Dal teatro Augusteo, rivolgendosi ai suoi sostenitori

“Ho fatto un giro al centro di Napoli: sembrava un bivacco, un campo rom, materassi, sporcizia, immondizia, gente che pisciava per strada alle tre del pomeriggio…”

Il direttore di Libero Vittorio Feltri e l’epidemia, su Twitter

“Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”; “Causa Coronavirus la stretta di mano è abolita. Torniamo al saluto romano”

Le ricette Instagram della parlamentare ultra-berlusconiana Michaela Biancofiore, da poco uscita da Forza Italia

“Coronavirus: non bastano quarantene, isolamenti e blocchi. DISINFESTARE SUBITO LE NOSTRE CITTÀ COL CLORO COME STANNO FACENDO IN CINA! Intervenire subito da Brennero a Lampedusa!”

Matteo Salvini in chiusura di comizio in zona Viareggio, prima di dare il via all’irrinunciabile momento selfie

“Se qualcuno vuole fare una foto… ma vi siete lavati le mani?“

Il premier Giuseppe Conte, nel giro di un mese…

27 gennaio, a Otto e Mezzo su La7: “Contro il Coronavirus siamo PRONTISSIMI. L’Italia ha adottato misure cautelative all’avanguardia più innovative di quelle degli altri Paesi. Abbiamo adottato tutti i protocolli possibili e immaginabili”. 23 febbraio: “Sono sorpreso da questa esplosione di casi“. 24 febbraio: “Può darsi che nei giorni iniziali ci sia stata qualche falla…“

La deputata-chirurgo di Fdi Maria Teresa Baldini è la prima ed unica parlamentare a presentarsi in aula con la mascherina: accusata di creare allarmismo, dichiara

“Dovrebbero indossarla TUTTI la mascherina, soprattutto in luoghi affollati. Da medico la consiglio” (i colleghi, no: non in questo modo, ndr)

La nota della senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè

“Questo decreto legge sulle intercettazioni è il Coronavirus della giustizia“

Vittorio Di Battista, il babbo del Dibba cita il Duce, su Facebook

“LA PROFEZIA. ‘Attenzione al pericolo giallo. Nei prossimi decenni ci dovremo guardare dall’espansionismo cinese. Invaderanno il mondo con la loro smisurata prolificità, con i loro prodotti a basso costo e con le epidemie che coltivano al loro interno’. Benito Mussolini, discorso di saluto a Galeazzo Ciano, pronunciato a Roma nel 1927, anno VEF. E mo? E mo, Speranza…“

Il noto scienziato Roberto Burioni, tra un’ospitata e l’altra, all’attacco di Maria Rita Gismondo, virologa in prima linea all’ospedale Sacco di Milano

Burioni si rivolge a Gismondo chiamandola “la signora del Sacco“, consigliandole un po’ di riposo, per poi rincarare la dose: “Signora sostituisce un altro epiteto che mi stava frullando nelle dita”…(fonte: Twitter)

Elettra Lamborghini, la Twerking Queen di Sanremo 2020

“Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del Coronavirus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire” (fonte: Twitter)

Il parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri e gli indimenticabili cinguettii sanremesi

Gasparri critica aspramente Achille Lauro, ma Anastasia non ci sta: “Lui può tutto. Gasparri No“. Il senatore forzista non la prende bene: “Verme anonimo, tua madre tra mille clienti non sa chi sia stato tuo padre”. Monica, dopo gli attacchi a Junior Cally: “Vada a dormire presto senatore…”. E Gasparri: “Curati demente“. Barp: “Il dramma della senilità“, “Sei un impasto di droga e sterco” la risposta dell’esponente azzurro…

Il post della vice ispettore alla Questura di Grosseto, poi rimosso, contro Carola Rackete

“È inutile che vi sforziate di dare dignità a questa lurida zecca di sinistra per avere visibilità: è solo una terrorista che farà la fine che merita e voialtri siete una pletora di mummie, completamente decontestualizzate dalla vita reale (…)” (fonte: Repubblica Firenze)

Italia Viva al ristorante parole di Titti Mambrini, titolare del ristorante ‘da Teo’ a Trastevere, Roma

“La riunione di Italia Viva nel mio ristorante? Ieri erano in cinquanta, suddivisi in molti tavoli, con Renzi sempre in piedi tra un tavolo e l’altro. Sembrava uno spogliatoio da stadio, c’era molta allegria, hanno fatto foto e cantato molte canzoni. Ad un certo punto hanno iniziato a cantare ‘Juve m…a‘, saltellavano tutti insieme, aizzati da Giachetti“ (fonte: Un Giorno da Pecora, Rai Radio 1)

Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti su Twitter

“‘Prima ti ignorano. Poi ti deridono. Poi ti combattono. Poi vinci’. Mahatma Gandhi“

Michela Rostan già Partito Democratico, ex Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, poi Liberi e Uguali, e ora da Renzi.

Michela Rostan, perché da Leu passa a Italia Viva? È un doppio salto carpiato. “La mia scelta è dettata da solo un motivo: il partito di Matteo Renzi è l’unico contenitore riformista nel panorama politico italiano. Lo abbiamo visto in queste ultime settimane. Davanti a sè ha un grande futuro” ( fonte: intervista dal Messaggero )

Sgarbi vs. D’Urso. Botte da orbi a Live – Non è la D’Urso, su Canale 5. Tutto è cominciato da un’insinuazione dell’onorevole sulla presunta raccomandazione della “pupa” Stella Manente, accuse poi rigirate alla D’Urso stessa

D’Urso: “Stella raccomandata da Berlusconi? Vittorio, ma perché devi dire queste stupidaggini?”. Sgarbi: “Guarda che è la verità, mi ha telefonato Silvio, chiamalo se non ci credi. Che poi raccomandata per nulla, perché io non avevo nessun potere. Mi ha solo detto, ‘c’è una bella ragazza’… Anche di te me lo ha detto”. “Raccomandata pure io? Vittorio, ma sai quanti calci nel culo ti do?“. “Perché parli in questo modo?, sei peggio della Mussolini! Può o no uno raccomandare una donna, porca puttana?! Vaffanculo Barbara, hai rotto il cazzo! I calci in culo li dai a tua nonna“. “Ciao Vittorio, ora vai…”. “Ciao un cazzo, vai via tu”. “Esci da qua Vittorio, ti prego“. “Ti prego un cazzo, e non permetterti di farmi prediche, non hai mai fatto un cazzo in vita tua. Capra incapace! (…)”

Silvio Berlusconi leggiamo dal Fatto Quotidiano

“Aiuto, Silvio è scomparso“. “No, sta bene e torna presto”. L’ex premier è sparito dai radar dal 14 febbraio. Tra i suoi c’è chi parla di cattiva salute, ma altri giurano: “Ma quale piede nella fossa, si mettano l’anima in pace i suoi nemici: è andato all’estero con la nuova fiamma a FOLLEGGIARE per San Valentino“

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio immortalato ancora una volta con la fidanzata Virginia Saba sulle patinatissime pagine di Chi

“In queste immagini scattate nel loro parco preferito della Capitale, dove si rifugiano quando possono per passeggiare da soli e baciarsi come due adolescenti, appare chiaro che i due siano sempre più affiatati. Si abbandonano a effusioni QUASI HOT su una panchina sotto il tiepido sole di febbraio (…)”

L’attesa novella Alessandro Di Battista, rispondendo ad un attivista M5S

“Ho fatto le esperienze che intendevo fare. Sono uscito dal palazzo perché non mi ha mai affascinato molto. Ho vissuto due anni intensi. Mi servono ancora alcuni giorni ma ho preso la strada di casa” (fonte: Instagram )