Di tutto di più...

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Vittorio Sgarbi che paragona Bibbiano “ai crimini nazisti”, i sassi di Franceschini e lo stupore di Luigi Di Maio. Il caso Fabio Volo ed il guinzaglio della Santanchè. Il tonno di Paola Taverna. I panini di Giuseppe Conte, Ornella Vanoni con Giorgio Strehler: sesso sfrenato e droghe. Di tutto e di più….

La senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè ed il suo rapporto con i social

“Qualche richiesta strana è arrivata anche a me: tempo fa un signore mi scrisse se potevo portarlo in giro una notte al guinzaglio” (fonte: I Lunatici, Rai Radio 2)

L’accademico Piergiorgio Odifreddi ospite a “Off Topic – Fuori dai luoghi comuni”, su Radio 24

“Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe, da quelle leggere come la marijuana a quelle psicodislettiche come l’LSD e l’Ecstasy. Io non fumo e non ho mai usato droghe però, a differenza di Salvini, sono favorevole alla legalizzazione anche di quelle droghe che deformano la realtà, che aprono le porte della percezione. Per esempio l’Ecstasy: usata in maniera sensata, come tutte le cose, ti fa vedere il mondo in maniera differente”

Pontida: Il video su Repubblica.it

A Pontida, insulti ed un pugno contro telecamera : militante leghista aggredisce giornalista di Repubblica: “Vai fuori dai coglioni!“

Matteo Salvini e la bambina

“Salvini, il caso dei bambini sul palco di Pontida: Greta non è di Bibbiano, ma di un comune del Comasco governato dalla Lega. Il leader della Lega ha portato davanti al pratone una bimba ‘che dopo un anno è stata restituita alla mamma’. Non ha citato dal palco il comune del Reggiano finito nel mirino per gli affidi illeciti, ma ha lasciato che la ragazzina fosse associata sui media all’inchiesta in corso” (fonte: il Fatto Quotidiano )

Ecco cosa disse Matteo Salvini un mese e mezzo fa, da vicepremier e ministro dell’Interno, durante una sua conferenza stampa in spiaggia al Papeete Beach

“Non parlo di figli, di minori che non fanno parte della politica. Mi vergogno a nome di chi coinvolge i bambini nella polemica politica, attaccate me ma lasciate perdere i figli e i bambini”

Il parlamentare Vittorio Sgarbi interviene sul caso Bibbiano

“A Bibbiano qualcosa di paragonabile, per la naturalezza della violenza, ai crimini nazisti. Atto ancor più esecrabile perché hanno tolto i figli ai genitori naturali per affidarli a coppie gay. Orrore inaudito che contempla un delitto: quello della famiglia tradizionale” (fonte: Twitter )

Matteo Renzi nel giorno dell’addio al Pd e dell’annuncio della sua nuova creatura politica,

“’Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso’. Come nella poesia di Frost noi scegliamo la strada più difficile, senza paracadute. La colonna sonora di stanotte è “Sul lungomare del mondo”, di Jovanotti” (fonte: Twitter )

Simona Bonafè vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici a Strasburgo e segretaria regionale del Pd toscano evoca la “purga renziana”

“Qualcuno a livello nazionale dovrà spiegare ai tanti militanti ed elettori toscani il motivo, ad oggi incomprensibile, per il quale la Toscana non sia stata considerata degna di avere un rappresentante ai massimi livelli, o se ci sia una purga Renzi che ancora oggi la Toscana deve pagare“

Il senatore fiorentino Matteo Renzi dopo il lancio di Italia Viva, sui social

“Siamo circondati da email, sms, disponibilità per dare una mano. Che bello l’entusiasmo che respiriamo. Grazie”

Il ministro dem dei Beni Culturali Dario Franceschini, su Twitter

“Ci siamo aggrediti e insultati per anni. Ora costruiamo una casa comune con i sassi che ci siamo gettati contro. #M5s #Pd”

La senatrice M5s Paola Taverna dopo l’accordo con il Pd

I conduttori: “Dicevate di voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno..”. E Taverna: “L’abbiamo fatto” (fonte: In Onda – La7 )

Il leader 5 Stelle Luigi Di Maio sul Pd

“Ero uno dei più scettici sull’alleanza con il Pd, ma mi hanno stupito positivamente” (fonte: Di Martedì – La7 )

L’assessore Pd Mattia Beccaro del Comune di Santhià, nel Vercellese, si fa fotografare con il dito medio mostrato accanto ad un manifesto di Salvini, per poi postare la foto su Facebook

“Ho commesso un errore, una leggerezza che vorrei non aver compiuto e per cui la mia famiglia è stata insultata. Ora vorrei solo dimenticare“

“Non si affitta ai meridionali”

“Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000, non solo nel 2000. Per me i meridionali, i neri e i rom sono lo stesso, io sono una razzista al 100%”, “lei non è una svizzera, è una meridionale“. “Mi denuncia? Scriva anche che la signora è una salviniana, è del Capitano, lo dica pure che sono una leghista sfegatata“. Salvini immediata contesta il comportamento razzista della signora, prendendone le distanze.

I panini di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte va in bottega, compra ciauscolo e formaggi. Il premier, nel corso della sua visita a Castelsantangelo sul Nera, si è fermato in una delle botteghe riaperte dopo il terremoto a comprare alcuni prodotti tipici. “Chi vuole un panino? Forza! Volete un panino?” (fonte: Adnkronos )

L’economista e parlamentare della Lega, Claudio Borghi risponde via social ad un fan

@DottAngeloC: “Onorevole, lei è il numero uno indiscusso. Può rivelarci il suo Quoziente Intellettivo?”. E lui, modesto: “Boh, avevo fatto il test da ragazzo e mi pareva fosse 140 E QUALCOSA (“tecnicamente” un genio, ndr) ma non ci credo troppo perché sono bravino a fare i test solo perché sono cresciuto in una casa piena di Settimana Enigmistica. Ho pure vinto un milione come miglior solutore del test d’ingresso in Cattolica” (fonte: Twitter )

Il presidente 5 Stelle della Camera Roberto Fico risponde al leader leghista Salvini

Salvini: “(…) hanno sprangato l’ingresso di Montecitorio a sfregio di migliaia di persone che chiedevano solo la più alta espressione della democrazia, le elezioni”. E Fico, su Facebook: “Chi lo sostiene evidentemente conosce poco il Parlamento. L’ingresso principale è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione, tutti gli altri ingressi sono invece regolarmente aperti”

La cantante Ornella Vanoni si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair

“Con Giorgio Strehler sesso sfrenato e droghe. Oggi fumo solo una canna prima di addormentarmi. Mi serve per dormire” (fonte: HuffPost)

Fabio Volo a “Il Volo del Mattino“, su Radio Deejay

“Ero in palestra, sul tapis roulant. A un certo punto sulla tv appare una che si chiama Ariana Grande: bellissima ragazzina, mora. Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy. Se sono a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è ‘sto puttanun?’ Come si è introiata‘. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità, attirerai solo gente che ti vuole sdraiare. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo. Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensate a me, padre di due femmine: vado al lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imputtanando la figlia” (fonte: TgCom24)

Gianni Vattimo intervistato dal Corriere della Sera

(…) il professor Gianni Vattimo apprende la notizia da una telefonata: Simone Caminada, 36 anni, italiano di origini brasiliane, maestro di arte orafa e blogger, da tempo amico stretto e assistente del filosofo, è stato denunciato per violenza sessuale. “Mi sembra una cosa stravagante, Simone non è tanto eterosessuale”

“Il decalogo dell’amante perfetta”. Articolo della settimana, sul quotidiano Libero diretto da Vittorio Feltri

“L’AMANTE PERFETTA: indipendente, passionale, non invia sms e video nel cuore della notte; sembra sempre uscita dal parrucchiere; non ha mai il mal di testa; frizzante emotivamente e sessualmente; è sempre disponibile; è depilata; (…)”