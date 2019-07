Di tutto di più

…

Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano esponente M5s, attacca Salvini sulla questione migranti

“Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese” (Fonte: Facebook)

La forbita replica del vicepremier Matteo Salvini non si è fatta attendere

“Se mi attacca per la mia forma fisica gli rispondo ‘OMO DE PANZA OMO DE SOSTANZA’” (Fonte: Quarta Repubblica, Rete 4)

Martina Minchella ex segretaria del Pd di Viterbo, renziana doc, ha appena lasciato il partito e si prepara a un approdo sulla sponda leghista

“Salvini è un vero leader, ma a dirlo non sono io, sono i cittadini. Trasmette senso di unità e di appartenenza, ci si sente parte di una comunità. Io di sinistra? Alcuni concetti di destra e sinistra oggi sono sfumati. Bisogna capire come evolvono i tempi, non si può parlare di lotta di classe…” (Fonte: Fatto Quotidiano)

In settimana Manlio Di Stefano esponente 5 Stelle ci aveva regalato un’altra perla, stavolta storiografica

“L‘Italia può e deve essere protagonista di una nuova stagione di multilateralismo sincero e concreto. Possiamo esserlo perché NON abbiamo scheletri nell’armadio, NON abbiamo una tradizione coloniale, NON abbiamo sganciato bombe su nessuno e NON abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia” (Fonte: Facebook)

Ironia sui social sul Movimento 5 Stelle che scambia il Molise e le Marche,

“Il vento del cambiamento sposta le Regioni”. Il Movimento annuncia l’arrivo di nuovi fondi per sei interventi contro il dissesto idrogeologico. Ma nell’immagine confonde i profili delle regioni

“Gaffe di Virginia Raggi sui rifiuti, il video contro Zingaretti è girato davanti all’impianto sbagliato”.

“Eccoci, è sabato pomeriggio, i cancelli sono chiusi, l’impianto è fermo. È la prova che questa ordinanza non funziona. Zingaretti ha preso in giro tutti i romani. Noi dovevamo venire qui a scaricare i nostri rifiuti. I camion lavorano, gli operai Ama raccolgono, ma continuano a non sapere dove buttare i rifiuti. Questa è la verità”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video su Facebook di una visita ad un impianto fuori città. Un filmato che in realtà è una grossa gaffe: la struttura di Aprilia che si vede nelle ripreseè quella giusta. Si tratta di un impianto che non rientra nell’elenco di quelli previsti dal piano rifiuti regionale (…) (Fonte: Repubblica.it)

Carlo Taormina avvocato, ex parlamentare berlusconiano, oggi iscritto ai 5 Stelle

“Soluzione immigrazione. Affondare Lampedusa o uso dei cannoni della Marina Militare”

Di scioperi della fame, ministri dell’Interno, Matteo Salvini bacioni

“Da ieri mattina, nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Pian Del Lago, 72 ‘ospiti’ stanno facendo lo sciopero della fame come segno di protesta contro il loro trattenimento presso la struttura… PEGGIO PER LORO se rifiutano di mangiare, vorrà dire che RISPARMIAMO un po’ di soldi prima di espellerli 😘” (Fonte: Twitter)

L’esponente 5 Stelle Alessandro Di Battista si annoia facilmente

Dicembre 2016: “Fascismo e antifascismo, ancora a parlare di questa roba?”. Luglio 2019: “Non mi infilo in tematiche come quella delle Ong, che oramai mi annoiano”

Il politologo americano Edward Luttwak a “La Zanzara” su Radio 24

“A Gino Strada interessa solo l’umanità dove ci sono le telecamere, i giornalisti, dove sei fotografato, sei il grande eroe, sei andato a Bongo Bongo e hai salvato qualcuno. Per aiutare la signora che non riesce a salire le scale a Napoli non c’è la stampa. Chi va ad aiutare solamente gli esotici stranieri, lo fa per ragioni non umanitarie”

Il presidente russo Vladimir Putin e la sua visita in Italia

“Per quanto riguarda Berlusconi ci legano rapporti di amicizia pluriennali. Silvio è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell’arena internazionale” (Fonte: Corriere della Sera)

Silvio Berlusconi intervistato da Alessandro Sallusti per Il Giornale (di famiglia)

“Del resto fui io ad ottenere, con lo storico accordo di Pratica di Mare nel 2003, che la Russia si associasse all’Alleanza Atlantica ponendo fine a mezzo secolo di guerra fredda”

Le citazioni “forziste” di Giovanni Toti,

“Io vedo Berlusconi nel ruolo del rivoluzionario e mi viene in mente la Rivoluzione Culturale lanciata da Mao in Cina, che pure è stata un’esperienza terribile e sanguinosa. Forza Italia deve, simbolicamente, bombardare il quartier generale del partito, che era la parola d’ordine di Mao” (Fonte: Ansa )

Bufera sulla gaffe sessista di Sua Santità, Dalai Lama durante un’intervista rilasciata (poi si scuserà)

Santità, la sua prossima reincarnazione potrebbe essere una donna? “Sì, ma dovrebbe essere più che attraente, altrimenti la gente non vorrebbe vedere la sua faccia (…)” (Fonte: BBC )

Le “regole” di Francesco Bellomo ex giudice barese del Consiglio di Stato

Arrestato Francesco Bellomo: “Imponeva minigonne e divieto di nozze alle allieve”. Indagato anche per calunnie a Conte. L’ex giudice ai domiciliari per maltrattamento ed estorsione nei confronti di alcune sue allieve, che dovevano indossare abiti previsti dal suo “dress code” e garantirgli “fedeltà” ( Fonte: Il Fatto Quotidiano )

Lo scandalo Csm e l’ex ministro Luca Lotti autosospeso dal Pd: intercettazioni pubblicate da Carlo Bonini su Repubblica

Sempre Lotti, che stavolta racconta a Palamara di come sta gestendo il dossier dei diritti televisivi: “Domani vado a Londra. Duecentomila sterline e ve lo metto in culo a tutti”. È l’intercettazione dove viene svelato il nocciolo della questione politica, parlando con Palamara di Authority e nomine varie: “In Parlamento, senza di noi di Base riformista, Zingaretti che cazzo nomina?” (Fonte: Huffington Post)

Valeria Montanari neo-assessora ai Lavori Pubblici del Pd di Reggio Emilia pubblica foto di Giorgia Meloni a testa in giù

Replica la leader Fdi: “Questa signora mi vuole morta, Zingaretti che dice?” (Fonte: Repubblica.it)

Antonino Maggiore, Generale della Guardia di Finanza e direttore dell’Agenzia delle entrate

Che altro sta escogitando l’Agenzia? “Una lotteria. Partirà nel gennaio 2020. Per gli scontrini sopra 1 euro basterà fornire il codice fiscale e si parteciperà a un’estrazione con premi allettanti. Puntiamo sul conflitto d’interessi e sulla passione degli italiani per l’alea” (Fonte: Corriere della Sera)

Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli a “Un Giorno da Pecora”

“Canne? Me ne sono fatta solo una, per provare, nel 1981, con un paio di miei amici ad Amsterdam. Preferisco il Lambrusco” (Fonte: Rai – Radio 1)

Fausto Bertinotti 79 anni compiuti a marzo, storico leader di Rifondazione comunista,

Alla fine, quanti pullover di cachemire ha? “Dovrei chiedere a Lella, ma l’unico comprato fu il primo. Lo prese lei al mercato dell’usato, però quando la leggenda prese corpo, me ne furono regalati”. I tre Mao di Andy Warhol appesi in salotto sono veri? “Sì, regali ed eredità di Mario D’Urso”. Le statuine di Limoges? “Tutte dono di un’amica regista”. È un regalo pure l’orologio? “Lella, scherzando, dice sempre: viviamo di carità…” ( Fonte: intervista dal Corriere della Sera)

La “blacklist” della Pagina Facebook di Salvini scoperta da @mante

Parole vietate che portano al blocco: “49 milioni”, “Siri”, “Berlusconi”, “Legnano”. Invece con “Negri”, “Terroni” e “48 milioni + 1” nessun problema, scrive Gramellini (Fonte: Corriere della Sera)

Il vicepremier Matteo Salvini ed il riscaldamento globale a “Un Giorno da Pecora”

“Mi difendo dal caldo con l’aria condizionata a palla, la tengo a 21 o 22 gradi. Come la prende Francesca? Chi dorme con me è freddolosa, c’è un dibattito in corso. Ma alla fine decido io: il telecomando della tv e dell’aria condizionata sono di mia pertinenza” (Fonte: Rai Radio 1)

Le discussioni su “Montecitorio Beach” non si placano. La deputata 5 Stelle Maria Pallini ragiona con il Corriere

Salvini ha detto che le deputate scollate in fondo non gli dispiacciono. Il tema sarà anche frivolo, ma alla Camera è in corso una raccolta di firme contro l’abbigliamento di alcune parlamentari. “Le solite esagerazioni… Oggi non ho messo la giacca solo perché fa un caldo pazzesco. Di solito la metto”. Alcune parlamentari si presenterebbero in Aula con le infradito, altre in scarpe da ginnastica… “Si fa presto a parlare di infradito… attenzione, quelle che per voi sono infradito, in realtà sono scarpe-gioiello, anche molto costose. E ci sono scarpe da ginnastica che sono in realtà da passeggio. Non è sciatteria, è moda”

L’ultimo guizzo “creativo” di Mario Balotelli ex centravanti della Nazionale

Napoli, la scommessa di Balotelli: “2mila euro se ti butti in mare con il motorino”. E lo scooter finisce in acqua. Super Mario è stato poi denunciato. Salvini: “Io lo avrei arrestato” (Fonte: il Fatto Quotidiano)