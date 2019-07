Carabiniere ucciso a coltellate nella notte in centro a Roma. Quattro "fermi" in caserma

Sulla base delle ricostruzioni il carabiniere Mario Rega Cerciello aveva fermato due persone, probabilmente nordafricane, per estorsione e durante l’operazione è stato accoltellato ed ucciso. Il carabiniere è stato colpito più volte in varie parti del corpo ed avrebbe ricevuto 8 coltellate. Una di queste all’altezza del cuore e anche una alla schiena. Arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. Dalle prime informazioni, sembra fosse in borghese.Al momento quattro persone si trovano in caserma per essere ascoltate nell’ambito delle indagini



ROMA – L’aggressione è avvenuta in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Da una prima ricostruzione, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega 35anni, originario di Somma Vesuviana, si trovava in servizio con alcuni colleghi ed avevano fermato due uomini ritenuti responsabili di furto e estorsione quando uno di loro avrebbe estratto il coltello ferendolo più volte. I due uomini che lo hanno ucciso con otto coltellate nella notte fra giovedì e venerdì avevano indosso una felpa nera e una felpa viola ed erano incappucciati.

La vicenda è cominciata nella serata di giovedì, quando un italiano, è stato derubato a Trastevere della sua borsa al cui interno ci sono un centinaio di euro ed il telefonino. Nel video che riprende le immagini prima del furto, girato a piazza Mastai, si vede un uomo in canottiera con uno zaino nero e una bicicletta che sta passeggiando e si avvicina a un uomo su una panchina, forse per chiedere un’informazione.

Alle sue spalle ci sono due giovani, con indosso una camicia e una tshirt, che lo seguono: uno è più vicino, l’altro resta a una distanza maggiore. L’uomo con la bicicletta si allontana ed esce dalla telecamera: i due giovani lo seguono. In un altro video, successivo, gli attimi subito dopo il furto: due ragazzi che fuggono nei vicoli di Trastevere. Quello dietro, con indosso la camicia, ha in mano uno zaino nero. L’altro, con la tshirt, lo precede.

Dopo il furto l’uomo rapinato chiama il cellulare nello zaino. Gli rispondono altre persone (non gli autori del furto) con accento nordafricano, che gli dicono: “se vuoi indietro la borsa, paga”. Lui accetta e i due gli danno appuntamento la stessa notte, dopo le 2, in via Pietro Cossa, una piccola strada che collega via Cicerone al Lungotevere, a meno di cento metri da piazza Cavour dove ha sede la Corte di Cassazione. Ma l’uomo, prima di andare, avvisa i Carabinieri che hanno organizzato un’operazione per bloccare i banditi e vanno con lui appostandosi.

Un intervento effettuato con più pattuglie fra le quali anche quella della stazione Trastevere composta dal vice brigadiere e un collega, in borghese. Al loro arrivo, con la vittima, all’appuntamento non c’era nessuno. Dopo aver messo al sicuro il cittadino rapinato che stava con loro, i due carabinieri – appoggiati nei dintorni da altri colleghi pronti a intervenire – hanno notato i sospetti incappucciati o comunque con il volto semi coperto in un angolo e hanno deciso di identificarli e controllarli. Da qui la reazione dei due, uno dei quali ha estratto il coltello con il quale in pochi attimi si è avventato su Rega mentre il collega Andrea Varriale ( ancora sotto choc) tentava di aiutarlo, mentre veniva accoltellato più volte in varie parti del corpo con 8 coltellate. Una di queste all’altezza del cuore e anche una alla schiena. “Mario era in una pozza di sangue, ho cercato di soccorrerlo, ma era già gravissimo“. Il giovane carabiniere, sebbene lievemente ferito, sta adesso partecipando alle indagini per rintracciare i due criminali in fuga.

Il comandante: «Un ragazzo d’oro, anche volontario a Lourdes»

“Mario era un ragazzo d’oro, non si è mai risparmiato nel lavoro. Era un punto di riferimento per l’intero quartiere dove ha sempre aiutato tutti. Era un volontario per l’Ordine dei Cavalieri di Malta dove faceva il barelliere e accompagnava i malati a Lourdes e a Loreto. Tutti i martedì andava alla stazione Termini per dar da mangiare ai bisognosi”. Così Sandro Ottaviani il comandante della stazione di Piazza Farnese , ricorda la vittima e racconta: “Era tornato dal viaggio di nozze lunedì scorso, per festeggiare nella capitale il suo compleanno. Non aveva ancora nemmeno disfatto i bagagli“.

Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega si era sposato da poco più di un mese. Sul suo profilo Facebook compaiono le foto delle nozze, celebrate lo scorso 19 giugno, in cui è ritratto sorridente con la moglie. che straziata dalle lacrime sfoga la sua disperazione “Me lo hanno ammazzato“. fuori dalla camera mortuaria dell’ Ospedale Santo Spirito a Roma. “Lei viveva per lui, è una tragedia“, racconta un amico in lacrime. “Ancora non ci posso credere“, ripete un fratello della vittima. Presenti fuori la camera mortuaria dell’ospedale romano almeno 100 tra amici e parenti arrivati dalla Campania, terra d’origine di Mario Rega Cerciello.

“Ho appreso con profonda tristezza – scrive in una nota il capo dello Stato Sergio Mattarella – la notizia del decesso del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega , ferito mortalmente mentre era impegnato in un controllo di polizia. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei criminali responsabili, desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri, la mia solidale vicinanza , rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori dell’Arma a servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore e gli auguri di pronta guarigione al carabiniere Andrea Varriale rimasto ferito“.

“Stanotte il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato mentre era in servizio” così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta “Stringo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sono vicina all’Arma dei Carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto!“. “Caccia all’uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate” ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.“Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa“.