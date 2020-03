Bollettino Coronavirus dell’8 marzo in Italia: 7.375 casi e 366 morti:

ROMA – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di CoronaVirus, 7.375 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.492 in più rispetto a sabato. Di queste, 366 sono decedute (+ 133) e 622 sono guarite (+33). Attualmente i soggetti positivi sono 6.387 (il conto sale a 7.375 se nel calcolo vengono conteggiati anche i morti e i guariti): 1.314 in più rispetto a ieri.

