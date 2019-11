Bankitalia: il calo produttivo dell' Ex Ilva influenzerà la crescita dell'economia pugliese

Registrato un aumento del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Per Bankitalia Bari per dare una spinta alla crescita “la risposta sta nel rilancio degli investimenti, in primo luogo pubblici. Il tema riguarda anche la vicenda che ha radici locali, quella di ArcelorMittal, ma che ha una valenza e un respiro nazionale e sovranazionale”.

I ritmi di crescita contenuta dell’economia pugliese hanno comportato ripercussion i sull’occupazione. L’occupazione in Puglia è cresciuta dell’1,4% nel primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, viaggiando a un ritmo più elevato della media nazionale (0,5) ed in controtendenza rispetto al Mezzogiorno (-0,4). Pietro Sambati direttore della sede di Bari della Banca d’Italia spiega che “la Puglia continua a crescere ma a un ritmo contenuto, sostenuto dall’andamento soprattutto dei settori alimentare, meccanico e turismo. Questa crescita non basta a recuperare i livelli pre-crisi. Per quanto riguarda l’occupazione siamo ancora a 47.000 occupati sotto i livelli pre-crisi. Per quanto riguarda il Pil, mentre l’Italia è -4 punti, la Puglia è ancora -7 punti percentuali“.

L’incremento del numero degli occupati in Puglia ha riguardato solo e soprattutto gli autonomi ed in misura marginale i dipendenti, per i quali si è anche registrato un aumento del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Le assunzioni sono risultate superiori alle cessazioni per i contratti a termine e per quelli a tempo indeterminato.

Secondo Sambati per dare una spinta alla crescita “la risposta sta nel rilancio degli investimenti, in primo luogo pubblici. Il tema riguarda anche la vicenda che ha radici locali, quella di ArcelorMittal, ma che ha una valenza e un respiro nazionale e sovranazionale. Siamo tutti consapevoli dell’importanza di coniugare salute-lavoro, ambiente-produzione. È evidente che l’impatto va visto non soltanto con gli effetti diretti ma anche su quelli indiretti e sull’indotto, come la filiera legata agli acciai speciali prodotti dall’ex Ilva che riguarda l’automobile, gli elettrodomestici, la cantieristica, le opere pubbliche, che incide su buona parte della filiera produttiva nazionale e quindi la risposta deve arrivare in primo luogo dagli investimenti pubblici in quadro di certezza normativa“.