Arcelor Mittal (ex-Ilva) la trattativa continua

E’ stato effettuato ieri il deposito delle controrepliche dei franco-indiani alle accuse di “capitalismo d’assalto” e “falsità” sullo scudo penale contenute nella memoria dei commissari dell’ Ilva in amministrazione straordinaria . Manca un accordo sugli esuberi, sull’eventuale partecipazione statale, il possibile ingresso di banche nell’equity. Nessuno vuole mettere il futuro dell’Ilva nelle mani del Tribunale di Milano. La trattativa continuerà ancora per una settimana.

ROMA – Lo stop alle trattative era stato fissato per ieri, ma di fatto si tratterà fino all’ultimo minuto disponibile della prossima settimana per definire l’ipotesi di accordo di 5 pagine ancora troppo lontana per garantire semaforo verde al proseguimento del negoziato sull’ex Ilva.

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha comunicato che l’eventuale accordo con Arcelor Mittal dovrà necessariamente essere un preaccordo vincolante fondato su alcuni punti essenziali e rigorosi, tra cui il ritiro della richiesta dell’esercizio di recesso da parte di Arcelor Mittal e del procedimento ‘cautelare’ intrapreso dai commissari di ILVA in amministrazione straordinaria. “Il Governo ha un progetto importante per il sito di Taranto che deve diventare un nuovo progetto di siderurgia compatibile con l’ambiente a sostegno anche della filiera dell’acciaio. È quello a cui puntiamo e crediamo che ci siano le condizioni per arrivare a questo risultato” ha spiegato Patuanelli

Quanto non è stato sinora detto sull’ accordo tra il Governo e ArcelorMittal lo si capirà dal contenuto delle controrepliche che la multinazionale ha depositata ieri sera al Tribunale di Milano in relazione al ricorso d’urgenza presentato dai legali dell’ Ilva in Amministrazione Straordinaria lo scorso novembre, a seguito l’annuncio di addio (che sembrava in realtà più un ricatto occupazionale-economico) avanzato dai franco-indiani.

Le repliche di Arcelor Mittal non potranno essere state certamente “morbide” dopo le espressioni velenose scritte da parte dei legali dell’ Ilva in Amministrazione Straordinaria , anche perché qualora l’intesa non dovesse essere raggiunta il 7 febbraio si discuterà in udienza ed ArcelorMittal, dovrà giocoforza reagire alle accuse di fare del “capitalismo d’assalto” e di divulgare “conclamate falsità” sullo scudo penale,per trovare una giustificazione al proprio disimpegno.

La multinazionale franco-indiana leader mondiale nella produzione dell’acciaio è già ritornata sui suoi passi con la firma del protocollo di massima, firmato in tribunale lo scorso 20 dicembre dai commissari ILVA in AS e dall’ad Lucia Morselli , per definire un accordo che possa garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. E ieri era l’ultimo giorno utile stabilito .

Ma non è stato così. Senza aver raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione sugli esuberi , partecipazione statale, ingresso di banche nell'equity , anche se di fatto nessuno vuole arrivare ad una rottura e lasciare il destino dell'Ilva nelle mani del giudice Claudio Marangoni . Pertanto la trattativa continuerà anche nel corso della prossima settimana, quando viene ipotizzato un incontro definitivo faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte ed il Ceo di ArcelorMittal Lakshmi Mittal . Dopo due mesi di trattative allo stato ferme a delle generiche intenzioni si potrebbe arrivare anche alla rottura.

L ’intesa manca sul numero di lavoratori che ArcelorMittal riterrà di voler impiegare nel 2023 con lo stabilimento una volta a regime . I franco-indiant ne voglio almeno 3mila in meno degli attuali 10.700, mentre il Governo cerca una soluzione temporanea sostenuta dalla cassa integrazione e il reintegro totale fra tre anni.

Sarà questo il crocevia fondamentale che determinerà se si arriverà ad un accordo definitivo o si dovrà affrontare una guerra legale nelle aula dei tribunale.