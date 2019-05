Antonio Decaro rieletto sindaco di Bari

BARI – Rieletto Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha vinto le elezioni comunali del capoluogo pugliese, battendo lo sfidante del centrodestra Pasquale Di Rella, al primo turno con un risultato schiacciante che dovrebbe superare il 65%.

Di Rella si ferma sotto il 25% e la candidata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, poco sopra l’8%. I risultati sono ancora parziali, con circa la metà delle scheda scrutinate, ma l’andamento è chiaro. Decaro sarà ancora, per i prossimi cinque anni, il sindaco di Bari.

Nel tardo pomeriggio ha salutato i cittadini nel suo comitato. In piedi su un tavolino, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta dal pianto, accolto da applausi, cori da stadio e musica amplificata nella piazza, ha parlato del risultato ottenuto come “un riconoscimento a 5 anni di buon lavoro“, nei quali “è caduto un muro tra i cittadini e le istituzioni“.

“Non è un miracolo, sono stato il sindaco di tutti e continuerò a esserlo. Questa vittoria non è un miracolo ma il riconoscimento del buon lavoro fatto” sono state le prime parole di Decaro arrivato nel comitato elettorale alle 19,30 per festeggiare la vittoria. “So che molti mi hanno votato per essendo distanti dalla mia parte politica, vi prometto che rispetterò tutti. Rispetto, ascolto, umanità saranno le mie parole d’ordine“.

“Sono stanco morto, stordito, commosso e felice. In questo momento non so dirvi altro che grazie, Bari. Grazie baresi”. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha salutato tramite social i suoi elettori, dopo la schiacciante vittoria che lo ha confermato primo cittadino del capoluogo. E dà appuntamento a tutti per la festa. “Il resto ce lo diciamo più tardi, al comitato di corso Vittorio Emanuele 105, alle 19. Vi aspetto lì”