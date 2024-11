Whatsapp, quando i messaggi diventano prove valide nei processi

Diventa sempre più realtà l’ammissibilità delle conversazioni tramite app dedicate le quali si stanno affiancando agli scambi di raccomandate, fax con ricevuta di ritorno e Pec. I messaggi su Whatsapp quindi sono prove valide nei processi. Già nel 2019 la Corte di Cassazione aveva definito i servizi di messaggistica via Whatsapp ai sensi dell’articolo 2712 del codice civile una “piena prova” che “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” .

Ancora prima, peraltro, del 2017 c’era stata una sentenza del Tribunale di Ravenna che ne aveva certificato il “rilievo probatorio”. Nuove conferme arrivano da un’ordinanza emessa lo scorso 7 giugno dal Tribunale di Urbino all’interno della si aggiunge un dettaglio non da poco: una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) sugli smartphone da parte di un ingegnere esperto in informatica forense. Cioè, una verifica dell’autenticità e della collocazione temporale degli scambi di messaggi.

La vicenda giudiziaria riguarda il saldo di un debito. Oltre 20mila euro di forniture agricole, tra coclee e materiali per una stalla, che risalgono al 2010. A doverli restituire a una ditta marchigiana, di Urbino doveva essere un fattore della provincia di Arezzo . Nel corso degli ultimi 14 anni si sono accavallate procrastinazioni e varie giustificazioni per non pagare sino a quando tutto non è finito nelle aule di tribunale.

Le prove a quel punto offrono una visione più nitida. A luglio 2019 parte un messaggio da un dipendente della ditta: “Ti ho mandato estratto conto via mail” a fronte del quale il debitore, ammette problemi di liquidità. Da qui la proposta di farsi assistere e finanziare da un’agenzia di prestiti per saldare il debito insoluto. A gennaio del 2020, un altro scambio di messaggi : “È un po’ che cerca di contattarti un responsabile di Finagros per provare a finanziare il tuo debito ma tu non gli rispondi”.

Dieci minuti dopo, arriva la risposta su Whatsapp . “Ho un problema al cellulare, che non squilla”. Il fattore infatti sembra non aver mai alzato la cornetta di fronte ai tentativi del consulente di contattarlo. Passano i mesi clou della pandemia da Covid-19. È fine giugno del 2020 ed arriva un nuovo messaggio dal creditore. “Visto gli anni li vorrei tutti subito, in questo caso non ti farei pagare interessi“.

“Tutti e subito come faccio?”, risponde il giorno stesso . A metà luglio un’apertura del debitore: “Fammi una proposta di rientro in 3 o 4 anni. A voi non cambia niente, sono fatture del 2010” frasi queste che sanno tanto di conferma. A cui segue un’offerta immediata: “10.000 subito” e la parte restante a ottobre, “così chiudiamo“. Macchè, niente da fare. “Come faccio a darti 20.000 euro in due mesi?“, risponde il debitore, che aggiunge: “Ti firmo 4 o 5 cambiali dilazionate in 12 o 18 mesi, sennò non ce la faccio”

l Il procedimento è ancora aperto. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 28 novembre . Il debitore non ha disconosciuto la paternità dei messaggi depositati e quindi la giudice ha ammesso queste prove. che devono passare da una perizia che ne certifichi l’autenticità. Come si legge nel decreto che fissa l’udienza del 7 giugno, “i messaggi Whatsapp depositati possono assumere la veste di prova in quanto, con l’avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, a short messages“.

Le basi giuridiche sono gli articoli 2712 e 2719 del codice civile . Il primo evidenzia che “ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”, mentre il secondo indica che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta”.