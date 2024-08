Weekend da bollino rosso per l caldo: 9 città nella morsa dell’afa da oggi

Sarà un weekend con caldo da bollino rosso in gran parte dell’Italia. Oggi e domani, 9 e 10 agosto, sono 9 le città con livello di allerta 3, la più alta, e “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio“. Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che elabora i report per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Le città nella morsa dell’afa

Oggi è bollino rosso a Brescia, Campobasso, Frosinone , Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Domani a queste città si aggiunge Firenze per un totale di 9 capoluoghi nella morsa dell’afa. Ma anche le altre 18 città non se la passano meglio come temperature, per 11 tra oggi e domani sarà bollino arancione (allerta 2): Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

La settimana di Ferragosto pero’, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, porterà un abbassamento del flusso instabile sull’Europa centro-occidentale il quale potrebbe lambire anche il Mediterraneo. Possibile dunque un aumento dell’instabilità con temporali soprattutto al Centro-Nord, accompagnati da un lieve calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche fenomeno in sviluppo su Alpi e Appennino, anche a carattere di temporale, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio ci attendiamo invece lo sviluppo di nuvolosità sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali specie sui rilievi. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su zone interne Peninsulari e della Sicilia. Ampie spazi di sereno ovunque in serata. Temperature minime senza variazioni e massime in lieve rialzo specie sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche fenomeno in sviluppo su Alpi orientali e Appennino settentrionale, anche a carattere di temporale, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli sereni su tutti i settori. Nel pomeriggio ci attendiamo invece lo sviluppo di nuvolosità sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali specie sui rilievi. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne Peninsulari, soleggiato altrove. Ampie spazi di sereno ovunque in serata. Temperature minime e massime in generale rialzo in Italia, salvo una lieve flessione negativa al Sud