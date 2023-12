Wanda Nara vince “Ballando con le Stelle”

Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno vinto la 18ma edizione di “Ballando con le Stelle“, battendo con il 70% dei voti la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron. La finalissima del programma condotto da Milly Carlucci è stata interrotta per 11 minuti da un blackout che poco dopo la mezzanotte ha costretto la Rai a mandare in onda la pubblicità e una puntata di Techetechete‘, in attesa che fosse ristabilita la diretta.

Wanda Nara ha trionfato al termine di una gara svoltasi a passo di salsa , valzer, paso doble e casquet e di un tango che è valso 50 punti alla coppia vincitrice. “Sette balli in una notte, all’ultimo non capivo più niente, non sapevo neanche con chi stavo ballando“, ha confessato la 37enne showgirl e imprenditrice argentina dopo il successo, “Pasquale mi contava tutto il tempo, mi diceva, mi parlava, io non riuscivo ad ascoltare“.

“Una finale incredibile in un Paese che amo”, ha poi scritto sul suo profilo Instagram. Del resto, Wanda Nara aveva avvertito fin dall’inizio di volersi battere per mandare “un messaggio di normalità” ai figli che l’hanno vista soffrire per la leucemia diagnosticatale nei mesi scorsi: “Spero capiscano che la mamma è invincibile”, aveva detto.

“Pasquanda”, la coppia che ha incantato giuria e pubblico fin dall’esordio il 21 ottobre e lungo tutte e 10 le puntate, si è aggiudicata anche il Premio per la migliore esibizione tecnica. Per La Rocca, 34enne ballerino napoletano, è il secondo trionfo di fila a ‘Ballando‘ dopo quello del 2022 insieme a Luisella Costamagna, a cui vanno aggiunti i successi del 2019 nella versione belga del talent e quelli del 2020 e 2022 in quella irlandese. Al terzo posto si sono classificati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando.