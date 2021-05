VISITA ISPETTIVA DEL GEN. MATTANA COMANDANTE REGIONALE PUGLIA ALLA COMPAGNIA DI TARANTO.

Il Generale Mattana ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine a tutte le Fiamme Gialle tarantine per la dedizione che quotidianamente profondono nell’azione di contrasto a quei fenomeni di illegalità, per la tutela della legalità economico-finanziaria, a salvaguardia della collettività.

di REDAZIONE CRONACHE

Accolto dal Comandante Provinciale di Taranto, Colonnello Massimo Dell’Anna e dal Comandante di Gruppo, Ten. Col. Valerio Bovenga nella giornata odierna iI Generale di Divisione Francesco Mattana, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, ha svolto una visita ispettiva alla 2a Compagnia di Taranto, incontrando i militari del Reparto ed ha assistito ad un briefing tenuto dal Comandante della Compagnia, Capitano Mauro Nuzzo che, ha illustrato nell’occasione l’attività operativa del Reparto, evidenziando, tra i vari compiti svolti, il costante concorso all’ordine pubblico operato da parte della componente specialistica dei baschi verdi.

Il Generale Mattana ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine a tutte le Fiamme Gialle tarantine per la dedizione che quotidianamente profondono nell’azione di contrasto a quei fenomeni di illegalità che, nel contesto pandemico attuale, risultano maggiormente lesivi ed insidiosi ed ha incoraggiato altresì i militari a continuare nell’azione di tutela della legalità economico-finanziaria, a salvaguardia della collettività.