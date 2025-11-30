Verstappen infinito, vince in Qatar e ora il Mondiale si decide all’ultima gara

Il campione del mondo in carica trionfa davanti a Piastri e Sainz, Norris fuori dal podio. Leclerc e Hamilton lontani

Max Verstappen e la RedBull sfruttano la safety car di inizio gara e battono Oscar Piastri e un grande Carlos Sainz. Adesso il campionato mondiale di Formula Uno si deciderà ad Abu Dhabi. Un vero e proprio calvario la gara per Lando Norris arrivato 4°e che adesso ha solo 12 punti di vantaggio sull’olandese e 14 sul compagno di squadra Piastri . Un’ altra domenica da dimenticare per le Ferrari con Charles Leclerc arrivato 9° e Lewis Hamilton soltanto 14°. Un vero peccato il 5° piazzamento al traguardo per Andrea Kimi Antonelli che paga un errore di guida al penultimo giro.

Il primo match point di Lando Norris non è quindi andato a buon fine in Qatar, dove a trionfare nel penultimo Gran Premio stagionale è stato un irresistibile Max Verstappen, che si rimette così in pista per la vittoria del titolo iridato, a 12 punti di svantaggio dalla vetta del campionato. La McLaren, arrivava da una doppia squalifica a Las Vegas, si è dovuta accontentare di un secondo posto per il “poleman” Oscar Piastri e un quarto per il leader del campionato Lando Norris. Bene le due Mercedes, con Kimi Antonelli quinto (ora a soli 2 punti in classifica piloti da Hamilton) e George Russell sesto.

Mentre ai piani alti della classifica si intensificano le dinamiche della lotta al titolo , in casa Ferrari si chiude un weekend disastroso: Charles Leclerc è riuscito a chiudere la gara in zona punti, ottavo al traguardo, mentre Lewis Hamilton è salito dalla diciottesima alla dodicesima posizione, chiudendo lontano dalle zone d’interesse.

La classifica piloti

Questa la classifica piloti in vista dell’ultimo GP della stagione, ad Abu Dhabi:

​

​Lando Norris (McLaren) 408 ​punti Max Verstappen (Red Bull) 396 punti​ Oscar Piastri (McLaren) 392 punti

La classifica Top 10 della gara

1) M.Verstappen (RedBull)

2) O.Piastri (McLaren)

3) C.Sainz (Williams)

4) L.Norris (McLaren)

5) A.Antonelli (Mercedes)

6) G.Russell (Mercedes)

7) F.Alonso (Aston Martin)

8) C.Leclerc (Ferrari)

9) L.Lawson (VCARB)

10) Y.Tsunoda (RedBull)

Le combinazioni ad Abu Dhabi:

NORRIS È CAMPIONE DEL MONDO SE :

Finisce sul podio (1°, 2° o 3°), a prescindere dal giro veloce.

Finisce 4° o 5° e Verstappen non vince.

Finisce 6° e né Verstappen né Piastri vincono.

Finisce 7° o 8° e Verstappen non fa meglio di terzo e Piastri non fa meglio del secondo

Finisce 9° o 10° e Verstappen non fa meglio di quarto e Piastri non fa meglio di terzo

Non va a punti (da 11° in giù) e Verstappen non fa meglio di quinto e Piastri non fa meglio di terzo

VERSTAPPEN DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO SE:

Vince e Norris è quarto o peggiore

Finisce 2° e Norris non fa meglio di 7° con Piastri che finisce dietro di lui.

Finisce 3° con Norris che non fa meglio di nono e Piastri non vince

Finisce 4° con Piastri al massimo terzo e Norris non è fra i primi 10

PIASTRI È CAMPIONE DEL MONDO SE:

Vince e Norris non fa meglio di sesto

Finisce 2° con Norris che non fa meglio di 9° e Verstappen non fa meglio di 7°