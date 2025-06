Venerdì nero per i trasporti, scioperano treni, bus e aerei

Tra le compagnie aeree coinvolte ITA Airways, Ryanair, easyJet e Wizz Air. I motivi della protesta sono legati a rivendicazioni salariali, ma anche da una richiesta del miglioramento delle condizioni di lavoro.

Sarà un venerdì nero per i trasporti : i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale nel pubblico e nel privato. Previsti disagi per chi deve viaggiare in treno, aereo o per chi deve spostarsi in città con metro, tram e bus, o prendere una nave. Difficoltà negli spostamenti si sono registrate già dalla serata di ieri giovedì 19 giugno.

Lo stop di 24 ore proclamato da Cub, Sgb e Usb e da Si-Cobas per il trasporto aereo è iniziato un minuto prima della mezzanotte per finire alle 23,59 di oggi, per il trasporto ferroviario è cominciato dalle 21 di ieri e terminerà alle 20,59 di oggi mentre per quanto riguarda le autostrade la protesta è scattata alle 22 di ieri per concludersi alle 21,59 di oggi.

Parlando della circolazione ferroviaria, va detto che già dalle 21 di ieri ci sono treni che possono rischiare cancellazioni o variazioni, per lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia e Trenitalia Tper: lo fa sapere Fs che specifica come lo sciopero non includa il personale della Sala Circolazione della Sardegna di Rfi e il personale mobile del Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia.

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Come chiedere il rimborso

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, spiegano le Ferrovie dello Stato , possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Nel trasporto aereo lo stop di 24 ore non coinvolgerà solo il personale a bordo, ma anche quello di terra.