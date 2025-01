Vaccaro nuovo procuratore generale di Lecce

Vaccaro è stato sostituto procuratore e giudice a Foggia per diversi anni. Primo incarico direttivo come procuratore di Larino. Poi il ritorno in Puglia nel settembre 2017, in sostituzione di Leonardo Leone de Castris, al'epoca dei fatti nominato alla guida della Procura di Lecce ed attualmente Procuratore generale a Bari.

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha confermato l’unanimità già precedentemente raggiunta dalla V commissione e quindi la nomina definitiva. Ludovico Vaccaro è il nuovo procuratore generale presso la Corte d’Appello di Lecce, con competenze su Brindisi, Lecce e Taranto . Vaccaro è nato a Foggia nel 1960 e ha dovuto coordinare indagini delicate, considerata anche la tipologia di mafia operativa sul Gargano. Prende il posto di Antonio Maruccia che ha lasciato l’incarico nel luglio scorso nelle mani del facente funzioni Giovanni Gagliotta, per andare a presiedere la commissione esaminatrice del concorso per magistrati. Di recente ha giurato da giudice costituzionale della Repubblica di San Marino. Più precisamente da membro supplente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Dopo l’insediamento di Antonio Del Coco quale presidente del Tribunale di Lecce (precedentemente a capo della sezione distaccata della Corte d’Appello di Taranto) e la nomina di Giuseppe Capoccia, già procuratore capo della Procura di Crotone , sempre a Lecce e sempre con competenza distrettuale si delinea così il quadro delle nomine. Capoccia dovrebbe insediarsi a breve, quindi prima della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario prevista per fine gennaio.

Anche per l’insediamento del nuovo procuratore generale bisognerà attendere i necessari tempi tecnici. In questo caso appare “tecnicamente” difficile che ciò accada prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, cerimonia in cui i principali interventi sono affidati proprio al procuratore generale, per la parte requirente e al presidente della Corte d’Appello, Roberto Carrelli Palombi.