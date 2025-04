Un successo inaspettato: Matteo Berrettini vince contro Zverev

Berrettini ha commentato lo scambio estenuante da 48 colpi contro Zverev, conclusosi con un attacco di dritto, e accompagnato dal boato del pubblico, con l'avversario piegato in due dalla fatica: "Sembrava tennis di altri tempi, soprattutto sulla terra ogni tanto serve questo"

di Silvia Signore

Matteo Berrettini ha affrontato a Montecarlo la sua migliore partita dell’ Australian Open vincendo contro Zverev giocando una partita spettacolare dopo un’inizio che sembrava difficile. Questo incontro ha permesso a Jannik Sinner di rientrare nelle competizioni dopo i tre mesi di squalifica sempre al primo posto del torneo. Il ko di Zverev ha ulteriormente aggravato il suo bilancio di inizio stagione, oltre ad avere compromesso definitivamente la corsa al trono di Jannik Sinner

“Amo giocare a Monte-Carlo, Madrid, Roma e Parigi, mentre le vittorie sul ‘rosso’ le ho ottenute in località in altura che si sposano bene con le mie caratteristiche. – ha detto Berrettini – Qui è importante trovare il giusto dinamismo e il feeling con le scivolate, il gioco è meno rapido rispetto al cemento e creando gioco, con le rotazioni, si riesce a stancare più facilmente l’avversario. Sull’erba ho centrato la finale a Wimbledon nel 2021? Ho sempre giocato a un livello molto alto sui prati, ma lì ci sono meno specialisti. Per fortuna, ho sempre fatto parecchi punti indipendentemente dalla superficie di gioco: non c’è un periodo dell’anno in cui penso di non poter vincere una partita”,

La partita di Berrettini si è così svolta con una rimonta spettacolare dopo un inizio difficile , prevalendo per 2-6 6-3 7-5 . Il tennista romano si è battuto alla pari col numero 2 al mondo dopo tante sofferenze, in cui ha dimostrato di lottare senza la paura di farsi male, con una condizione atletica impeccabile e la forza mentale di un tempo e che lo hanno sempre contraddistinto. Una performance questa che nessuno si sarebbe aspettato, che vedono il tennista ritornare alle condizioni di un tempo “Questi sono i momenti per cui mi alleno e che mi sono mancati quando non ho giocato. Mi sono detto che dovevo godermela, qualsiasi fosse il risultato: così sono riuscito a riconquistare il break. Sono felice, la stanchezza arriverà quando mi rilasserò“.

Matteo Berrettini ha così commentato il suo incontro, e parlando dello scambio estenuante da 48 colpi contro Zverev, conclusosi con un attacco di dritto, e accompagnato dal boato del pubblico, con l’avversario piegato in due dalla fatica : “Sembrava tennis di altri tempi, soprattutto sulla terra ogni tanto serve questo“. Il finale è un pensiero sulla terra rossa: “Sulla terra sono cresciuto, fino a 19 anni ho giocato soprattutto sulla terra. È una delle mie superfici preferite e purtroppo non ci si gioca tanto. Ho mancato per qualche anno i tornei più importanti e ora sono molto contento. Qui mi sento a mio agio”.

Dopo un giorno di riposo, Berrettini tornerà in campo giovedì per affrontare il vincente del match tra Jiri Lehecka e Lorenzo Musetti. C’è quindi la possibilità di assistere a un derby tutto italiano per un posto nei quarti di finale: “Lorenzo ha tutte le carte in regola per battere Lehecka, ma sarà una partita dura. Quando giochiamo in Coppa Davis tifiamo l’uno per l’altro, mentre in questi tornei ognuno è concentrato sul proprio percorso: tra due giorni potremmo ritrovarci da avversari, da compagni di squadra ci auguriamo di poter vincere presto un’altra coppetta…”.

Alla fine del match abbiamo però assistito anche ad una scena tanto divertente quanto comica che ha visto protagonisti il tennista romano ed pilota di Formula 1 Ollie Bearman, che si trovava a Monaco come spettatore ad assistere alla partita. Tra i due c’è stato un breve scambio di parole in cui Berrettini ha chiesto al “rookie” della Haas “Ma tu giochi a tennis?” ed Il britannico ha ammesso: “Gioco a padel”. Non si fa fraintendere la reazione di Matteo: “Ah il mio cuore…” espimendo il suo celato disappunto.

L’incontro ha avuto un risvolto positivo anche per Jannik Sinner ed il tennista romano proprio su questo ha detto: “Sono sicuro che Jannik tornerà allo stesso livello di prima. Per qualsiasi cosa, sa di poter contare su di me : penso che stia gestendo questa situazione nel miglior modo possibile e sono contento di avergli fornito questo assist. Ci siamo sentiti per l’ultima volta qualche settimana fa, tra di noi c’è sempre stato un grande rispetto reciproco: in questo momento, però, è giusto lasciargli i suoi spazi‘. Sinner tornerà in campo dopo i tre mesi di stop agli Internazionali d’Italia di Roma. L’entry-list del Masters 1000 che si disputerà sui campi del Foro Italico dal 7 al 18 maggio vede ben 8 giocatori azzurri già nel tabellone principale, in attesa delle qualificazioni.

Sinner sarà alla sua sesta partecipazione sui campi in terra rossa del Foro Italico (9-5 il bilancio vittorie-sconfitte). A Roma, nel 2019 ha ottenuto la sua prima vittoria in un Master 1000 contro Steve Johnson. Il suo miglior risultato restano i quarti di finale del 2022, mentre lo scorso anno ha dato forfait.

Per la prima volta dalla sospensione Jannik Sinner è tornato a parlare della squalifica dove non ha nascosto il suo stato d’animo e la sua rabbia per l’ingiustizia subita: “Non ero d’accordo sulla sospensione, ma ho scelto il male minore. Poteva andare anche peggio, con ancora più ingiustizia. I colleghi che hanno parlato male di me ? Sono consapevole di essere innocente. E’ stata dura, mi sono sentito fragile. Ora sono qui e non vedo l’ora di rientrare”. Anche il tennista russo Medvedev, un tempo bestia nera, ultimamemte plurisconfitto dal numero 1 al mondo, ha tenuto a commentare il suo atteso rientro: “Il tennis, al contrario di altri sport, è una disciplina individuale e quindi può succedere di tutto nella carriera di un atleta. Ci possono essere infortuni, sospensioni altri tipi di inconvenienti – ha dettro intervistato da Sky -. Sinner tornerà presto ma mancano ancora due Master 1000 senza di lui. Certo, bisogna vedere in che condizioni tornerà, se lo stop avrà lasciato un po’ di ruggine, ma sono sicuro che si allenerà duramente per essere al top per il rientro a Roma. Al momento Jannik non è qui, ma quando potrà scendere di nuovo in campo sarà difficile affrontarlo per tutti, non solo per me. Lui fino allo stop ha sempre vinto tantissime partite. Il suo ritorno, comunque, sarà fantastico per il circuito Atp“.

Internazionali d’Italia, l’entry list completa