Ultimi temporali sull’Italia, da domenica torna il sole: le previsioni meteo

La nuova settimana non sarà monotona e semplice: cosa ci aspetta

Dopo un sabato ancora instabile con rovesci e un po’ di vento, domani domenica 31 agosto il meteo regalerà all’Italia tanto sole. Ma prima avremo ancora altre 18 ore in compagnia del flusso instabile nord atlantico con temperature in calo, un po’ di vento e rovesci sparsi dapprima al Nord e in Toscana, poi verso il resto del Centro e localmente al Sud.

Poi la perturbazione collegata all’ex uragano Erin sarà finalmente un ricordo . L’ultima domenica di agosto sarà bella, non calda, non temporalesca, non ventosa, non grandinigena: avremo un bel sole con temperature molto gradevoli. Anche al Sud non ci sarà più il caldo africano che a metà settimana ha portato 40-41°C specie tra Sardegna e Sicilia

Le previsioni per la prossima settimana

La nuova settimana non sarà però monotona e semplice: già lunedì mattina, 1 settembre, avremo delle piogge sparse al Nord-ovest; in giornata qualche velatura arriverà anche al Centro, mentre al Sud sarà piena estate settembrina. Il secondo giorno del nuovo mese ci potrebbe sorprendere con qualche rovescio o temporale anche intenso, non solo al Nord ma anche al Centro; il meridione dovrebbe annuvolarsi in Campania con qualche piovasco mentre, addirittura, tra Sicilia e Calabria le temperature massime potrebbero salire di nuovo fino a 36-37°C

Dal 3 settembre, poi, non si esclude un nuovo importante cambiamento anche se non duraturo: l’estate tornerà a bussare alla porta, riportando sole su tutta l’Italia senza eccessi termici al Nord, con una piccola ‘fiammatina’ africana al Centro-Sud.



Oggi, sabato 30 agosto – Al Nord: rovesci anche intensi poi migliora. Al Centro: rovesci sparsi, tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico, migliora dal pomeriggio.

Domani, domenica 31 agosto – Al Nord: bel tempo, giornata gradevole. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo, giornata gradevole.

Lunedì 1 settembre – Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest in intensificazione ed estensione dalla sera. Al Centro: soleggiato e più caldo; velato in Toscana. Al Sud: bel tempo e più caldo.