Ucciso Lello Capriati nipote del boss di Bari vecchia

E’ finita nel sangue la serata di Pasquetta a Bari , un omicidio di “peso” nella criminalità barese che potrebbe aprire una guerra per ritorsioni tra clan perché non è da escludere la pista che porta ad uno scontro con i rivali storici dei Capriati, il clan Strisciuglio. Ad essere rimasto “freddato” sul suolo poco dopo le 21, colpito da quattro colpi di pistola andati a segno (tre alla testa e uno alla spalla). è Raffaele “Lello” Capriati, 41 anni, figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati, “boss” storico del clan mafioso dominante a Bari vecchia che sta scontando l’ergastolo in regime di 41bis.

Lello Capriati era uscito il 21 agosto 2022 dal carcere dopo aver scontato una pena di 17 anni di detenzione per aver concorso nell’uccisione di Michele Fazio, il 15enne figlio di Pinucco Fazio che venne ucciso per errore il 12 luglio 2001 a Bari vecchia . Il suo ritorno in libertà era stato accolto a Bari Vecchia con festeggiamenti, fuochi d’artificio e video postati sui socialnetwork. Insieme alla moglie aveva aperto nella Città vecchia una attività di ristorazione , pubblicizzata sui social.

Il quindicenne Michele Fazio venne ucciso per errore durante una guerra tra clan rivali mentre rientrava a casa, nel cuore di Bari Vecchia, il 12 luglio 2001. Secondo l’accusa a sparare per errore al ragazzino fu Leonardo Ungredda (successivamente a suo volta rimasti ucciso in un agguato nel 2003). Per il delitto di Michele Fazio vennero condannati anni anche gli altri componenti del commando, Raffaele ‘Lello’ Capriati (ucciso questa sera) e Francesco Annoscia, rispettivamente a 17 anni di reclusione e a 15 anni e 8 mesi di reclusione.

La sparatoria è avvenuta in via Bari a Torre a Mare, borgo marinaro del litorale sud , alla estrema periferia della città in prossimità dall’incroci o che conduce verso Noicattaro ed anche verso la statale 16. Sul posto sono intervenuti, in seguito a segnalazione, gli agenti della polizia di Stato, con le Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile diretta da Filippo Portoghese . Sul posto è sopraggiunta anche un’ambulanza del 118 i cui operatori hanno prontamente soccorso l’uomo rimasto ferito, provvedendo a trasportarlo nell’immediato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Raffaele “Lello” Capriati

Dalle prime frammentarie informazioni era trapelato che le condizioni di Capriati fossero molto gravi, ed infatti è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso, dove è stato di fatto inutile l’intervento dei medici che hanno provato invano in tutti i modi a salvargli la vita.

Al momento è ignota la dinamica dell’omicidio , cioè se a sparare sia stata una singola persona, o se nell’agguato siano coinvolte diverse persone . Sono in corso accertamenti con rilievi in zona con l’ausilio degli agenti della scientifica ed indagini sull’accaduto da parte della Polizia e dei magistrati della Dda. Gli agenti hanno rinvenuto sull’asfalto la presenza di quattro bossoli , mentre nelle immediate vicinanze sono stati rilevati vetri in frantumi.

Il gruppo dei Capriati voleva vendicare la morte di Francesco Capriati, 24 anni, ucciso pochi giorni prima, il 29 giugno, un altro dei numerosi nipoti del «boss» Tonino.Tra i conti ancora in sospeso del clan Capriati c’è la morte di Domenico Capriati, detto Mimmo, (fratello di Lello), che venne assassinato il 21 novembre del 2018 mentre rientrava a casa a Japigia.

Un omicidio che rischia seriamente di accedere uno scontro tra le famiglie mafiose baresi. Lello Capriati era appena stato scarcerato, possibile quindi che, tornato in libertà, abbia cercato di riprendere le redini della cosca e degli affari illeciti pestando i piedi a qualcuno. Era considerato dagli inquirenti il “reggente” assieme al padre Sabino della famiglia regnante a Bari Vecchia, e suo fratello Domenico era stato ammazzato nel 2018. Secondo quanto evidenziato da un dossier della DIA, la Direzione Investigativa antimafia, sul territorio barese operano 12 clan che si contendono il controllo degli affari illeciti.

Nel Barese sono 4 le principali organizzazioni radicate sul territorio , cioè i clan Parisi-Palermiti, Capriati, Strisciuglio e Diomede/ex Mercante, ritenuti capaci di estendere i propri tentacoli dal capoluogo alla provincia, catalizzando forze di minore caratura che, “pur operando sotto la loro egida, sembrerebbero godere di una discreta autonomia“. Tra queste, si legge nella relazione, vi sarebbero i Misceo, i Montani, i Fiore-Risoli, i Di Cosimo-Rafaschieri, i Lorusso e i Velluto. La Dia evidenziava nella sua ultima relazione al Parlamento il “progressivo declino” del clan Di Cosola dopo la “scelta del suo elemento di vertice di collaborare con la giustizia, nonché la conseguente diaspora dei sodali”, elemento “da considerare anche alla luce dei flebili tentativi di ricostituzione e di riconquista del controllo territoriale“.

Un cartello criminale, riconducibile al clan Capriati e Diomede-ex Mercante , gestirebbe gli affari illegali anche nelle zone di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo, presenze che “non escluderebbero tuttavia il radicamento, negli stessi territori, di altre strutture criminali“. Secondo quanto emerso dalle indagini di Polizia e Carabinieri, il “clan Capriati”, dopo aver gestito per lungo tempo il contrabbando di sigarette, successivamente ha assunto il controllo del traffico e dello spaccio di droga a Bari Vecchia e nel borgo cittadino. Alla metà degli anni Novanta scoppiò una sanguinosa guerra di mafia tra il clan Capriati e un gruppo emergente di scissionisti proprio a Bari vecchia, che portò alla conseguenza una catena di agguati compiuti con armi da guerra e provocò numerosi morti.

Il clan Capriati è una delle cosche storiche della criminalità organizzata barese il cui capo incontrastato è Antonio (Tonino) Capriati, condannato all’ergastolo per omicidio nel processo Dolmen con cui anni fa la magistratura fece luce sulle alleanze con la mafia del Nord-barese grazie anche alle rivelazioni del boss pentito Salvatore Annacondia. La pubblica accusa venne sostenuta in giudizio dall’attuale governatore della Puglia, Michele Emiliano, all’epoca sostituto procuratore antimafia della procura di Bari.