Tutti gli eletti in consiglio regionale in Puglia

E’ rimasto fuori l’ex governatore Nichi Vendola, in quanto la sua lista Avs–Alleanza Verdi Sinistra, (leggasi Bonelli-Fratoianni ) non ha raggiunto il 4% di sbarramento elettorale previsto dalla legge pugliese

Il Pd è il primo partito della maggioranza consiliare votata dai pugliesi che sosterrà Antonio Decaro, eletto nelle consultazioni del 23 e 24 novembre. presidente della Regione Puglia, Alla maggioranza di Decaro, che ha superato il 40% dei consensi , secondo quanto come previsto dalla legge elettorale regionale pugliese , vengono attribuiti 29 seggi. Gli altri 21 vanno all’opposizione di centrodestra che sosteneva Luigi Lobuono che diventa consigliere. Nessuno seggio alle liste collegate con i candidati presidenti Ada Donno e Sabino Mangano. La nuova assemblea regionale è quindi è composta di 51 membri: 50 consiglieri più il presidente Decaro.

Il Pd conquista 14 seggi, ne conquista 7 la lista “Decaro presidente” e 4 vanno alla lista “Per la puglia”, 4 al M5S, èer un totale complessivo di 29 seggi complessivi. Grande delusione elettorale per Avs che non riesce ad eleggere alcun candidato, e l’ex governatore Nichi Vendola (che Antonio Decaro non voleva che si candidasse) è rimasto fuori dal Consiglio. Nessun seggio neanche per per Avanti Popolari.

Nella coalizione di centrodestra, FdI conquista 11 seggi, Forza Italia ne prende 5, la Lega ne porta a casa solo 4. Ed il 21esimo seggio è quello al candidato presidente Lobuono civico di “area” “Forza Italia.

Maggioranza centrosinistra: 29 seggi

ELETTI A BARI

Partito Democratico (3 Seggi ): Francesco Paolicelli 33.117 voti , Elisabetta Vaccarella 26.714 voti , Ubaldo Pagano 26.050 voti;

M5s (1 seggio ): Maria La Ghezza 4.993 voti

Decaro presidente (1 seggio ): Felice Spaccavento 9.764 voti.

Per la Puglia (1 seggio ): Saverio Tammacco 11.031 voti

ELETTI NELLA BAT

Partito Democratico (3 Seggi ): : Debora Ciliento 8.417 voti, Domenico De Santis 6.710 voti, Giovanni Vurchio 3.654 voti

Decaro presidente (1 seggio ): Nicola Rutigliano 2.972 voti,

Per la Puglia (1 seggio ): Ruggiero Passero 10.030 voti.

ELETTI A BRINDISI

Partito Democratico (2 Seggi ): Antonio (Tony) Matarrelli 24.499 voti , Isabella Lettori 8.253 voti

Decaro presidente (1 seggio ): Tommaso Gioia 3.956 voti

ELETTI A FOGGIA

Partito Democratico (2 Seggi ): Raffaele Piemontese 30.273 voti , Rossella Falcone 10.615 voti.

M5s (1 seggio ): Rosa Barone 4.317 voti,

Decaro presidente ( 2 seggi ) : Graziamaria Starace 7.738 voti, Giulio Scapato 3.929 voti.

Per la Puglia (1 seggio ): Antonio Tutolo 10.240 voti.

ELETTI A LECCE

Partito Democratico (2 Seggi ): Stefano Minerva 31.917 voti, Loredana Capone 15.238 voti

M5s (1 seggio ): Cristian Casili 7.798 voti

Decaro presidente (1 seggio ): Silvia Miglietta 5.940 voti,

Per la Puglia (1 seggio ): Sebastiano Giuseppe Leo 11.671 voti

ELETTI A TARANTO

Partito Democratico (2 Seggi ): Donato Pentassuglia 13.245 voti , Mino Borraccino 7.610 voti

M5s (1 seggio ): Annagrazia Angolano 3.823 voti

Decaro presidente (1 seggio ): Giuseppe Fischetti 4.737 voti.

OPPOSIZIONE CENTRODESTRA: 21 SEGGI

ELETTI A BARI

Fratelli d’Italia (1 seggio ): Tommaso Scatigna 11.961 voti

Forza Italia (1 seggio ): Carmela Minuto 7.382 voti

Lega (1 seggio): Fabio Saverio Romito 16.949 voti.

ELETTI A BRINDISI

Fratelli d’Italia (2 seggi ): Luigi Caroli 9.872 voti , Antonio Scianaro 3.984 voti.

ELETTI NELLA BAT

Fratelli d’Italia (2 seggi ): Antonia Spina detta Tonia 4.630 voti, Andrea Ferri 4.549 voti

Forza Italia (1 seggio ): Marcello Lanotte 5.797 voti



ELETTI A FOGGIA

Fratelli d’Italia (2 seggi ): Nicola Gatta 10.273 voti, Giannicola De Leonardis 7.884 voti

Forza Italia (1 seggio ): Paolo Dell’Erba 5.510 voti

Lega (1 seggio): Napoleone Cera 4.885 voti

ELETTI A LECCE

Fratelli d’Italia (2 seggi ): Paolo Pagliaro 30.339 voti , Dino Basile 17.748 voti.

Forza Italia (1 seggio ): Paride Mazzotta 10.539 voti

Lega (1 seggio): Gianfranco De Blasi. 11.853 voti

ELETTI A TARANTO :

Fratelli d’Italia (2 seggi ): Renato Perrini 15.419 voti , Giampaolo Vietri 6.238

Forza Italia (1 seggio ): Massimiliano Di Cuia 5.775 voti

Lega (1 seggio): Antonio Scalera 5.024 voti

I candidati eccellenti esclusi

