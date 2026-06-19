Trump: “Meloni mi ha implorato per una foto”. La premier: “Sono allibita, parole inventate”. Solidarietà del presidente Mattarella

Tajani annulla il viaggio a Miami. Crosetto: "Una caduta di stile" Fazzolari: "Con i suoi deliri Trump sta rovinando i rapporti tra Usa ed Europa". Schlein: "Attacchi inaccettabili ma la destra adesso capisca l'errore".

Le parole del presidente Usa, Donald Trump, rilasciate in un’intervista telefonica mandata in onda a L’Aria che tira su La7, hanno scatenato subito un putiferio: “Giorgia Meloni era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, non ero obbligato a parlarle, ma mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”. Parole pesanti, tanto che anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sentito in dovere di chiamare la premier, una telefonata di solidarietà immediata. Il capo dello Stato della Repubblica, che ha criticato più volte Trump sui dazi e sulle guerre, non ha esitato a metterci metaforicamente il timbro del Quirinale, in difesa della premier e dell’interesse nazionale. Come immediata è stata la ridda di attestazioni di solidarietà (ma anche sconcerto) anche dal mondo politico internazionale a partire da Macron.

Contrariamente alle ultime esternazioni del presidente americano contro la premier e contro l’Italia, Palazzo Chigi questa volta ha deciso di reagire subito. Prima con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari: “I deliri di Trump su Giorgia Meloni – osserva – sono solo l’ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli Usa invisi all’intero continente europeo, danneggiando non solo l’Europa ma soprattutto gli Stati Uniti”.

La replica di Giorgia Meloni

Dopo il primo attacco è la stessa premier ad intervenire: “Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita”. Ed ancora: “Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”, ha concluso la premier Meloni che ha ricevuto la chiamata di solidarietà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Trump rilancia: “Era una grande fan ma non la voglio”

Trump è poi tornato a criticare la premier Giorgia Meloni parlando con Gabe Gutierrez corrispondente della Nbc alla Casa Bianca. “Era una grande fan – ha detto – ma non la voglio come fan perché non c’era, così come il gruppo Nato, quando si è trattato dello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto secondo quanto riferito dallo stesso giornalista della Nbc.

La reazione del governo italiano

L’esecutivo non ha nulla per nascondere lo strappo: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha cancellato la sua visita al Business Forum Italia-Usa, prevista il 21 e il 22 giugno a Miami, “le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia”. Il vicepremier avrebbe dovuto incontrare il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Alla luce dell’annullamento della visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani negli Stati Uniti, non avrà luogo il Forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Lo rende noto la Farnesina. Il Forum era previsto nell’ambito della cornice politica della visita del ministro.

Da Trump “una caduta di stile che non fa bene all’alleanza”, dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto; “A testa alta. Non siamo vassalli”, rilancia il responsabile per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Compatta la maggioranza nel respingere le affermazioni di Trump.

Fratelli d'Italia è durissima nei confronti del presidente americano : “La postura internazionale che sta tenendo nei confronti dei leader europei è – dichiara ad esempio Francesco Filini – indegna rispetto al ruolo istituzionale che riveste di Presidente degli Stati Uniti d’America. È davvero triste che un Presidente Usa sia costretto a usare questi mezzi per coprire gli insuccessi collezionati negli ultimi mesi”.

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