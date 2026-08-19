Ritrovato l’aereo scomparso in Calabria. Recuperati carbonizzati i corpi dei due avvocati

I due legali erano a bordo dell'aereo ultraleggero che ha preso fuoco in volo dopo essere partito dalla Sicilia diretto a Sibari.

Sono stati ritrovati i corpi degli avvocati Carlo Arnulfo, e Angela Buccicco, entrambi carbonizzati. I due erano a bordo dell’ultraleggero partito dalla Sicilia e diretto nell’aviosuperficie di Sibari che è stato ritrovato questa mattina nel comune di Fuscaldo (Cs). Da una prima ricostruzione, il velivolo ha preso fuoco. Sul posto le forze dell’ordine e il pm di turno che ha sequestrato l’ area del ritrovamento . È stato personale civile del Soccorso alpino a rinvenire questa mattina intorno alle otto i resti del “Tecnam 2008”, pilotato dall’avvocato penalista romano Carlo Arnulfo, 64 anni, scomparso la mattina di domenica 16 agosto dopo la partenza dal campo volo siciliano di Capo d’Orlando

I resti del velivolo, su cui viaggiava anche Angela Buccico, avvocato 55enne e compagna del penalista, sono stati individuati in località Laghicello di Fuscaldo, nella zona dove da lunedì si erano concentrate le ricerche. In quest’area, infatti, i soccorritori stavano cercando già da lunedì dopo l’analisi, extra fascicolo, delle celle telefoniche che avevano dato indietro come unico elemento utile alle ricerche l’ultima posizione dei cellulari delle due vittime. La donna è la figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città di Matera dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco Emilio Nicola Buccico,.

La scatola nera dell’aereo ultraleggero

È stata individuata, a Laghicelle nel comune di Fuscaldo (Cs) la scatola nera dell’ultraleggero . Da ieri le ricerche si erano concentrate nel Cosentino, in particolare nell’area compresa tra i comuni di Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Nella giornata di ieri, anche la questura di Cosenza aveva chiesto la collaborazione di persone, come cacciatori e cercatori di funghi, che conoscono molto bene queste zone impervie.

Il velivolo sarà analizzato per risalire alle cause che hanno portato all’incidente. Sono diversi gli elementi che dovranno essere chiariti, a partire dallo stato della strumentazione dell’ultraleggero che, essendo classificato come velivolo avanzato, era tenuto ad avere in funzione il “transponder”, la radio e il sistema “elt”, ovvero un sistema automatico di allarme nel caso di avaria o di impatto che in questo caso non ha funzionato. Ed è questa la principale anomalia da accertare oltre alle operazioni connesse alla partenza in volo della coppia.

l’ avvocato Carlo Arnulfo

L’avvocato Arnulfo partendo domenica dalla Sicilia intorno alle 9.30 , non aveva informato del suo previsto arrivo sul piccolo campo volo di Sibari dove sarebbe dovuto atterrare intorno alle 11. Fra le ipotesi non si esclude quella di un cambio di rotta: l’ultraleggero superata la costa cosentina proprio nell’area di Fuscaldo, potrebbe essersi imbattuta in un’improvvisa – ma possibile per l’area – ondata di maltempo. Da qui forse il tentativo di cambiare rotta o quella dell’atterraggio di fortuna considerata l’area del ritrovamento. E’ assodato che non sono riusciti a superare il crinale dell’Appennino Paolano.

Il Tecnam P2008, l’ultraleggero su cui l’avvocato Arnulfo viaggiava insieme alla collega Angela Buccico era in perfette condizioni, come testimonia il messaggio che il legale domenica mattina ha inviato ad Andrea Alessandrini, comproprietario del velivolo. «Mi ha scritto alle 7:30 per dirmi che era in partenza da Capo D’Orlando e che in tarda mattinata sarebbe atterrato qui alla Fly Roma. Lo aspettavo perché subito dopo avrei preso io l’ultraleggero per un viaggio che avevo programmato», ha spiegato Alessandrini, medico chirurgo, che con Arnulfo condivide la passione per il volo





la plancia di comando dell’aereo ultraleggero sul quale volava l’ avv. Arnulfo

Il cordoglio del presidente della Calabria

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia del tragico epilogo delle ricerche del velivolo ultraleggero scomparso nell’Alto Cosentino. Il ritrovamento dei resti del mezzo e il tragico destino dell’avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l’intera comunita’ lucana”. È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“A nome mio e di tutta la Giunta regionale – continua il presidente Bardi – esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papa’ di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla citta’ di Matera colpita da una perdita cosi’ grave e prematura. Un pensiero di sincera gratitudine – conclude – va alle forze dell’ordine, ai soccorritori, al Soccorso Alpino e a tutti i volontari che si sono spesi con instancabile dedizione nelle complesse operazioni di ricerca”.

Il ricordo del ministro Casellati

“Sono addolorata per la tragica scomparsa di Angela Buccico. Un pensiero commosso va alla sua famiglia alla quale mi lega una profonda amicizia e sono loro vicina con tanto affetto“, dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

La commozione dell’arcivescovo di Matera