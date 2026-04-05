Temperature oltre 20 gradi, il meteo sorride a Pasqua e Pasquetta

Fino a 4-6 gradi sopra la media con massime in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia

Tornano finalmente le temperature primaverili, addirittura sopra la media dopo il freddo fuori stagione e il maltempo degli ultimi giorni,. Pasqua e Pasquetta sono salve. Il primo weekend di aprile si apre con un promontorio anticiclonico in estensione dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo: è previsto tempo stabile e residue piogge pomeridiane solo nel Sud Italia. Per oggi, domenica di Pasqua, le condizioni meteo sono previste stabili e soleggiate su tutta la Penisola con temperature anche sopra la media, specie al Centro-Nord.

Il meteo per Pasquetta

Bene anche a Pasquetta con un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sui settori centro-occidentali dell’Europa, con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Lunedì, quindi, ci saranno ancora condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con cieli che saranno ovunque sereni o poco nuvolosi.

Temperature in aumento

Temperature fino a 4-6 gradi al di sopra delle medie con massime superiori ai +20 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro.

La tendenza per la prossima settimana