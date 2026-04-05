Temperature oltre 20 gradi, il meteo sorride a Pasqua e Pasquetta

Tornano finalmente le temperature primaverili, addirittura sopra la media dopo il freddo fuori stagione e il maltempo degli ultimi giorni,. Pasqua e Pasquetta sono salve. Il primo weekend di aprile si apre con un promontorio anticiclonico in estensione dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo: è previsto tempo stabile e residue piogge pomeridiane solo nel Sud Italia. Per oggi, domenica di Pasqua, le condizioni meteo sono previste stabili e soleggiate su tutta la Penisola con temperature anche sopra la media, specie al Centro-Nord.
Il meteo per Pasquetta
Bene anche a Pasquetta con un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sui settori centro-occidentali dell’Europa, con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Lunedì, quindi, ci saranno ancora condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con cieli che saranno ovunque sereni o poco nuvolosi.
Temperature in aumento
Temperature fino a 4-6 gradi al di sopra delle medie con massime superiori ai +20 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro.
La tendenza per la prossima settimana
Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano, quindi, nel corso della prima settimana di aprile l’espansione tra Mediterraneo ed Europa di un vasto promontorio anticiclonico. La prossima settimana inizierà dunque con condizioni meteo asciutte sull’Italia e temperature al di sopra delle medie del periodo di qualche grado, soprattutto nelle regioni del Nord. Attenzione però, perché verso la fine della settimana potrebbe di nuovo cambiare: guardando più in avanti diversi modelli ipotizzano infatti una nuova fase di maltempo entro il secondo weekend di aprile. Ancora poco chiara la dinamica, ma probabilmente avremo interazione di nuovo tra perturbazioni da Nord-Ovest e aria più fredda dai quadranti orientali.