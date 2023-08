Taranto, neonato abbandonato in un cassonetto viene salvato grazie al fiuto di un american pitbull

Questa mattina intorno alle 7 un neonato è stato abbandonato a Taranto in un sacchetto ai piedi di un cassonetto di rifiuti nel pieno centro della città. A trovarlo è stato un uomo che portava a spasso il suo cane, un americpitbull che passando nei pressi del cassonetto ha cominciato ad abbaiare forte irrigidendosi nella sua posizione nonostante il suo padrone cercasse di portarlo via. E’ sopraggiunta una signora con un altro cane e entrambi gli animali cercavano di attirare l’attenzione dei loro padroni verso quel sacchetto e si sono uditi dei vagiti dal suo interno. Resisi conto della presenza del bambino abbandonato , immediatamente hanno contattato la sala operativa del 112, che ha fatto intervenire una volante della Polizia di Stato ed un ambulanza.

Il gemito del neonato, nato da poche ore (aveva ancora il cordone ombelicale), ed il fiuto infallibile di un pitbull, ha reso possibile il suo rinvenimento tra via Pisanelli e via Principe Amedeo. Allertato il 118, i soccorritori sono immediatamente arrivati sul posto trovando il piccolo fortunatamente in buone condizioni. Nella busta dobve era contenuto c’era un orsacchiotto ed una coperta. L’ambulanza è corsa immediatamente verso l’Ospedale SS. Annunziata dove il primario del reparto, il professor Federico Schettini dell’Unità di terapia intensiva neonatale (Utin) al suo primo giorno di ferie, è rientrato immediatamente in servizio sta seguendo personalmente il piccolo.

Il bimbo è adesso ricoverato nel reparto di neonatologia . Lorenzo è il nome che il personale del reparto ha dato al neonato. “sta bene coccolato da tutto il personale. “Speriamo – aggiungono dalla direzione generale dell’ ASL Taranto- che la madre si faccia sentire presto».

Le ricerche della Polizia sono ora orientate a rintracciare la madre in quanto avendo il neonato ancora il cordone ombelicale attaccato perchè venuto alla luce da poche ora, potrebbe essere che un pezzo dello stesso cordone sia rimasto attaccato alla donna che per questo potrebbe aver bisogno di assistenza.