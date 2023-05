Taranto, feriti due operai nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo

Due operai 59enni, di un impresa in appalto sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro, regolarmente provvisti dei caschi e dei presidi di tutela sul lavoro, sarebbero caduti da un un’impalcatura mobile, su ruote, usata nei lavori edili o di impiantistica, probabilmente per un movimento o una manovra sbagliata nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, in corso accertamenti al vaglio degli organi inquirenti, dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza della Asl di Taranto e dell’ispettorato del lavoro,per capire le cause della caduta.

Lo ha reso noto l’ASL Taranto informando che entrambi i lavoratori, sono stati trasportati dal 118, in via precauzionale in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dopo una prima valutazione, è stato disposto per uno di loro il ricovero nel reparto di neurochirurgia per le successive valutazioni, che è vigile e collaborativo , rendono noto fonti sanitarie , e sarà sottoposto ad una tac di controllo. Per il secondo, invece, è stato rivalutato il codice di accesso: ora risulta un codice arancione, e guarirà in trenta giorni.

Questo è stato il primo ed unico incidente avvenuto nel cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto dall’apertura ad oggi, dove da circa tre anni lavorano centinaia di operai giorno e notte 24/24h, contrariamente a quanto lasciato trapelare utilizzando una fonte poco attendibile, da una collaboratrice da Taranto del quotidiano La Repubblica nella propria cronaca pugliese.

L’ ASL informa che l’operaio ricoverato “É vigile e collaborante e a breve sarà sottoposto a una tac di controllo. Per il secondo, invece, è stato rivalutato il codice di accesso: risulta ora codice arancione, con una prognosi di 30 giorni. Il direttore generale della Asl Taranto, Gregorio Colacicco, segue costantemente l’evolversi sanitario dei due operai” .