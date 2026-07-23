Supermedia: calo di FdI, cresce il Campo largo

A causa delle poche rilevazioni per l’arrivo dell’estate questa è una ‘Supermedia‘ molto meno ‘solida’ del consueto, poichè si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela. Questa, nel dettaglio.
La Supermedia liste
- FDI 26,3 (-1,4)
- PD 21,0 (-0,5)
- M5S 12,9 (-0,1)
- Forza Italia 8,0 (+0,2)
- Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
- Verdi/Sinistra 6,2 (-0,3)
- Lega 6,2 (+0,4)
- Azione 3,1 (+0,1)
- Italia Viva 2,5 (+0,2)
- +Europa 1,3 (=)
- Noi Moderati 1,3 (+0,3)
La Supermedia Coalizioni 2022
- Centrodestra 41,8 (-0,5)
- Centrosinistra 28,5 (-0,9)
- M5S 12,9 (-0,1)
- Terzo Polo 7,3 (+0,8)
- Altri 9,5 (+0,7)
La Supermedia Coalizioni 2026
- Campo largo 44,0 (-0,7)
- Centrodestra 41,8 (-0,5)
- Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
- Centro 4,7 (+0,5)
- Altri 2,7 (+0,1)
Nota Bene: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 luglio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 luglio, è stata effettuata il giorno 23 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 luglio), Piepoli (17 luglio) e SWG (13 e 20 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.