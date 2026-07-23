Supermedia: calo di FdI, cresce il Campo largo

In testa ai sondaggi resta Fratelli d'Italia, al 26,3 con un calo del 1,4%. Seguono Pd al 21,0 (-0,5), M5S 12,9 (-0,1), Forza Italia 8,0 (+0,2) e Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)

A causa delle poche rilevazioni per l’arrivo dell’estate questa è una ‘Supermedia‘ molto meno ‘solida’ del consueto, poichè si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela. Questa, nel dettaglio.

La Supermedia liste

FDI 26,3 (-1,4)

26,3 (-1,4) PD 21,0 (-0,5)

21,0 (-0,5) M5S 12,9 (-0,1)

12,9 (-0,1) Forza Italia 8,0 (+0,2)

8,0 (+0,2) Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)

6,8 (+0,6) Verdi/Sinistra 6,2 (-0,3)

6,2 (-0,3) Lega 6,2 (+0,4)

6,2 (+0,4) Azione 3,1 (+0,1)

3,1 (+0,1) Italia Viva 2,5 (+0,2)

2,5 (+0,2) +Europa 1,3 (=)

1,3 (=) Noi Moderati 1,3 (+0,3)

La Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 41,8 (-0,5)

41,8 (-0,5) Centrosinistra 28,5 (-0,9)

28,5 (-0,9) M5S 12,9 (-0,1)

12,9 (-0,1) Terzo Polo 7,3 (+0,8)

7,3 (+0,8) Altri 9,5 (+0,7)

La Supermedia Coalizioni 2026

Campo largo 44,0 (-0,7)

44,0 (-0,7) Centrodestra 41,8 (-0,5)

41,8 (-0,5) Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)

6,8 (+0,6) Centro 4,7 (+0,5)

4,7 (+0,5) Altri 2,7 (+0,1)

Nota Bene: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 luglio 2026).