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26 Luglio 2026 16:15
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26 Luglio 2026 16:15

Supermedia: calo di FdI, cresce il Campo largo

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
In testa ai sondaggi resta Fratelli d'Italia, al 26,3 con un calo del 1,4%. Seguono Pd al 21,0 (-0,5), M5S 12,9 (-0,1), Forza Italia 8,0 (+0,2) e Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)

A causa delle poche rilevazioni per l’arrivo dell’estate questa è una ‘Supermediamolto meno ‘solida’ del consueto, poichè si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela. Questa, nel dettaglio.

La Supermedia liste

  • FDI 26,3 (-1,4)
  • PD 21,0 (-0,5)
  • M5S 12,9 (-0,1)
  • Forza Italia 8,0 (+0,2)
  • Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
  • Verdi/Sinistra 6,2 (-0,3)
  • Lega 6,2 (+0,4)
  • Azione 3,1 (+0,1)
  • Italia Viva 2,5 (+0,2)
  • +Europa 1,3 (=)
  • Noi Moderati 1,3 (+0,3)

La Supermedia Coalizioni 2022

  • Centrodestra 41,8 (-0,5)
  • Centrosinistra 28,5 (-0,9)
  • M5S 12,9 (-0,1)
  • Terzo Polo 7,3 (+0,8)
  • Altri 9,5 (+0,7)

La Supermedia Coalizioni 2026

  • Campo largo 44,0 (-0,7)
  • Centrodestra 41,8 (-0,5)
  • Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
  • Centro 4,7 (+0,5)
  • Altri 2,7 (+0,1)

Nota Bene: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 luglio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 luglio, è stata effettuata il giorno 23 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 luglio), Piepoli (17 luglio) e SWG (13 e 20 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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