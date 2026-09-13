Supermedia AGI/Youtrend: Vannacci aggancia Forza Italia al 7,6%

Dopo la pausa estiva torna la Supermedia e i dati dei primissimi sondaggi, anticipati la settimana scorsa, trovano in qualche modo una conferma in quello di Futuro Nazionale, che aggancia Forza Italia (7,6%) al quarto posto tra le liste. Un nuovo record per il partito di Vannacci, anche se la crescita di Fn è stata alquanto contenuta – mezzo punto in un mese e mezzo – rispetto a quanto visto nei mesi scorsi. Complessivamente, nonostante l’intervallo temporale prolungato, il quadro si mostra abbastanza stabile, con l’eccezione di una flessione di quasi un punto di M5s e di una crescita di oltre mezzo punto per Azione.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
FDI 26,9 (+0,2)
PD 21,0 (-0,2)
M5S 12,1 (-0,9)
Futuro Nazionale 7,6 (+0,5)
Forza Italia 7,6 (-0,4)
Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)
Lega 5,6 (-0,3)
Azione 3,7 (+0,6)
Italia Viva 2,4 (+0,1)
+Europa 1,4 (=)
Questa la Supermedia Coalizioni 2022
Centrodestra 41,1 (-0,5)
Centrosinistra 28,7 (-0,3)
M5S 12,1 (-0,9)
Terzo Polo 7,3 (+0,7)
Noi Moderati 1,0 (=)
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026
Campo largo 43,2 (-1,1)
Centrodestra 41,1 (-0,5)
Futuro Nazionale 7,6 (+0,5)
Centro 4,9 (+0,6)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di sei settimane fa (30 luglio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 26 agosto al 9 settembre, e’ stata effettuata il giorno 10 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 8 settembre), Only Numbers (4 e 8 settembre), SWG (31 agosto e 7 settembre), Tecne‘ (7 e 9 settembre) e Youtrend (4 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.