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14 Settembre 2026 08:18
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14 Settembre 2026 08:18

Supermedia AGI/Youtrend: Vannacci aggancia Forza Italia al 7,6%

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
Un nuovo record per il partito del generale, anche se la crescita di Fn è stata alquanto contenuta - mezzo punto in un mese e mezzo - rispetto a quanto visto nei mesi scorsi

Dopo la pausa estiva torna la Supermedia e i dati dei primissimi sondaggi, anticipati la settimana scorsa, trovano in qualche modo una conferma in quello di Futuro Nazionale, che aggancia Forza Italia (7,6%) al quarto posto tra le liste. Un nuovo record per il partito di Vannacci, anche se la crescita di Fn è stata alquanto contenuta – mezzo punto in un mese e mezzo – rispetto a quanto visto nei mesi scorsi. Complessivamente, nonostante l’intervallo temporale prolungato, il quadro si mostra abbastanza stabile, con l’eccezione di una flessione di quasi un punto di M5s e di una crescita di oltre mezzo punto per Azione.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:

FDI 26,9 (+0,2)

PD 21,0 (-0,2)

M5S 12,1 (-0,9)

Futuro Nazionale 7,6 (+0,5)

Forza Italia 7,6 (-0,4)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Lega 5,6 (-0,3)

Azione 3,7 (+0,6)

Italia Viva 2,4 (+0,1)

+Europa 1,4 (=)

Questa la Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 41,1 (-0,5)

Centrosinistra 28,7 (-0,3)

M5S 12,1 (-0,9)

Terzo Polo 7,3 (+0,7)

Noi Moderati 1,0 (=)

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026

Campo largo 43,2 (-1,1)

Centrodestra 41,1 (-0,5)

Futuro Nazionale 7,6 (+0,5)

Centro 4,9 (+0,6)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di sei settimane fa (30 luglio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 26 agosto al 9 settembre, e’ stata effettuata il giorno 10 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 8 settembre), Only Numbers (4 e 8 settembre), SWG (31 agosto e 7 settembre), Tecne‘ (7 e 9 settembre) e Youtrend (4 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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