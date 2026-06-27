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28 Giugno 2026 10:44
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28 Giugno 2026 10:44

Supermedia AGI/Youtrend, centrodestra in calo. Sale ancora Futuro Nazionale

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
Quattro partiti in contemporanea fanno segnare il loro peggior dato dalle Europee 2024. Sono FdI, Pd, FI e Lega

Questa settimana ben quattro partiti in contemporanea fanno segnare il loro peggior dato dalle Europee 2024: si tratta di FdIPd FI, cui si aggiunge la Lega, e in questo caso si tratta del peggior dato della legislatura, che subisce un nuovo sorpasso da parte di Avs. Così, mentre il centrodestra scende al 43,2% – anche qui, si tratta del peggior dato da inizio legislatura – Futuro Nazionale fa registrare un nuovo balzo, di quasi un punto in due settimane.

Altra novità è il debutto, nella Supermedia, del Partito Liberal Democratico (Pld) di Luigi Marattin, che pur non essendo rilevato da tutti gli istituti del ‘paniere’ fa registrare un dato superiore all’1% che lo pone a pari merito con Più Europa.

Confronto Supermedia coalizioni 2022/2026

Questa la Supermedia Coalizioni 2022Centrodestra 43,2 (-1,0) Centrosinistra 29,4 (=) M5S 12,8 (-0,1) Terzo Polo 6,8 (+1,5) Altri 7,8 (-0,4) , Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026: Campo largo 44,5 (-0,2) Centrodestra 43,2 (-1,0) Futuro Nazionale 5,3 (+0,9) Centro 4,5 (nd) Altri 2,5 (-1,3)

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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