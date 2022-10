Superbonus: ecco quali sono le banche che hanno riaperto alla cessione dei crediti

Nonostante le difficoltà e le tante modifiche in corsa , il Superbonus edilizio non si ferma ed ha messo a segno un altro balzo in avanti di 10 miliardi: a settembre, le detrazioni «prenotate» a carico dello Stato sono salite a 56,3 miliardi di euro dai circa 47 registrati dall’Enea a fine agosto. Nel frattempo le banche stanno evadendo gli impegni pregressi e cercano di coinvolgere nuove imprese per le cessioni e far così ripartire a pieno il meccanismo. Su questo fronte sono in arrivo segnali positivi con nuovi accordi che aiutano a creare un sistema per dare nuova forza al super-incentivo.

Una svolta è arrivata senza dubbio giovedì scorso con la circolare dell’Agenzia delle Entrate. La novità permetterà di liberare i cassetti fiscali e di far ripartire somme rimaste incagliate per miliardi di euro. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito ogni dettaglio sulle modifiche apportate dal decreto Aiuti-bis, con una circolare attesa ormai da settimane dal mondo delle imprese e, soprattutto, da quello bancario, per capire come e quando chi accetta il credito sarà ritenuto d’ora in avanti, responsabile “in solido”. Le Entrate hanno chiarito anche in quali casi specifici verranno riconosciuti il “dolo” e la “colpa grave” riportati nella nuova norma di legge, riscontrando la piena approvazione dei diretti interessati. La risposta delle banche non è tardata: l’ABI ha diffuso immediatamente una circolare alle banche, segnalando i “puntuali chiarimenti” dell’amministrazione.

Proprio ieri Banca Intesa Sanpaolo ed una società che opera nel mercato automotive, hanno annunciato il primo accordo in Italia per la ri-cessione dei crediti fiscali legati al Superbonus per un valore fiscale di 200 milioni di euro. La nuova cessione riguarderà i crediti acquistati dal 1° maggio 2022, identificati dal codice univoco introdotto dall’Agenzia delle Entrate. Il Gruppo guidato da Carlo Messina è stata oggi la prima banca italiana a dare piena attuazione al Decreto Aiuti, che ha previsto la ri-cessione al mondo delle imprese. Dal 2020 ha già acquisito crediti fiscali per oltre 10 miliardi di euro.

L’attenzione sul Superbonus è elevata anche da parte di Unicredit . Il colosso bancario, che in questi mesi ha continuato a gestire caso per caso le pratiche esistenti, ha detto che “sta valutando i possibili risvolti della nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate nell’ottica di trovare le soluzioni più idonee per arrivare quanto prima alla riapertura della possibilità di acquisto di nuovi crediti fiscali“.