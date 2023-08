Stagione estiva 2023: primo fine settimana di controesodo

Previsti già dal pomeriggio odierno condizioni di traffico da bollino rosso , mentre il picco dei rientri si concentrerà nella giornate di sabato 26 e, soprattutto, in quella di domenica 27. Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t sarà vigente nella giornata di sabato dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e nella giornata di domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibile.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala l’arrivo di una perturbazione atlantica che, all’inizio della prossima settimana, interesserà l’intero nostro Paese. I temporali innescati dal transito della perturbazione, dopo una fase di caldo così pronunciato, costituirà uno degli ingredienti favorevoli a far assumere ai fenomeni anche carattere molto intenso, laddove non violento, sia in termini di precipitazione (compresa quella grandinigena) che di fulminazioni e raffiche di vento.

Nel dettaglio: Venerdì 25 agosto, tempo stabile e soleggiato salvo il locale sviluppo di rovesci e temporali, ad evoluzione pomeridiana, sui settori alpini e lungo le zone interne e i rilievi di Calabria e Sicilia centro-orientale. Temperature massime ancora da elevate a molto elevate su tutto il Paese.

Sabato 26 agosto, nella seconda parte della giornata si svilupperanno forti temporali a cavallo fra Piemonte e Lombardia, con fenomeni più intensi e persistenti (con associata la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento, oltre alle fulminazioni e ai rovesci di pioggia) sulla zona dei laghi e aree limitrofe di entrambe le regioni; tempo via via più instabile anche sulla Valle d’Aosta, stabile sul resto del Paese, salvo l’innesco di locali rovesci o temporali a evoluzione pomeridiano-serale sui settori alpini del Trentino Alto Adige, del Veneto e sulla Liguria centrale. Temperature in calo sulle regioni nord-occidentali della penisola, ancora da elevate a molto elevate sul resto del Paese.

Domenica 27 agosto, tempo diffusamente instabile su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia, con temporali che si annunciano più organizzati, persistenti e intensi sul Piemonte centro-settentrionale e Lombardia nord-occidentale (con associata la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento, oltre alle fulminazioni e ai rovesci di pioggia); tempo stabile sul resto del Paese, salvo rovesci o temporali sparsi su Trentino Alto Adige, settori alpini del Veneto e localmente sui settori più occidentali dell’Emilia. Nel corso della notte fra domenica e lunedì, il peggioramento inizierà ad estendersi a parte della Toscana e della Sardegna. Temperature in ulteriore e decisa diminuzione sulle regioni nord-occidentali della penisola, ancora da elevate a molto elevate sul resto del Paese, dove lo spiccato calo termico arriverà a cavallo fra lunedì (centro-nord) e martedì (sud).

Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico e su quelle meteo, attese ed in atto.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.