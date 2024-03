Spaccio di droga e sequestro di armi nella discoteca Sound Dept (ex Club73)a Taranto: quattro arresti della Polizia di Stato

Importante operazione antidroga della Polizia di Stato che ha messo fine ad un’attività di spaccio di sostanza stupefacenti all’interno della discoteca “Sound Department Social Club .” ex Club 73 di San Vito (frazione di Taranto) e che ha portato anche al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all’arresto in flagranza di reato di tre giovani rispettivamente di 27, 24 e 23 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e del gestore del locale Marco Manzulli , 48anni, fratello dell’ ex-vicesindaco di Taranto Fabrizio Manzulli, (quest’ultimo estraneo alla vicenda), ritenuto presunto responsabile di porto abusivo di arma da fuoco e munizioni.

I poliziotti, dopo servizi di osservazione effettuati anche nelle scorse settimane , hanno raccolto indizi utili a ritenere che fosse presente una presunta attività di spaccio all’interno della discoteca. I Falchi hanno notato che tre giovani cedevano “qualcosa” a loro coetanei. Una coppia di ragazzi originari della provincia barese è stata trovata in possesso di 48 boccette sigillate da 10 ml di “Pooper” e di 5 boccette sigillate della stessa sostanza psicotropa da 30 ml; 17 pasticche intere e 15 involucri contenenti cristalli di “Mdma” per un peso complessivo lordo di circa 17 grammi; 33 cartoncini contenenti Ketamina per un peso lordo di 27 grammi e la somma di euro 430 in banconote di vario taglio.

Il terzo ragazzo, anch’egli originario del barese , è stato trovato in possesso un centinaio dosi di “Ketamina“, numerosi pasticche “Ecstasy“per circa 50 grammi, nonché 30 grammi circa di cocaina contenuta in numerosi ovuli e la somma di 355 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Marco “Marcolino” Manzulli

Inoltre, nel corso dell’operazione, è stata recuperata in un cassetto dell’ufficio di Marco Manzulli , meglio noto come “Marcolino” una pistola semi-automatica clandestina calibro 765 marca Tanfoglio modello GT32 competo di caricatore e altri 15 proiettili , gestore della discoteca “Sound Department Social Club” . A seguito dei successivi controlli del personale della Divisione di Polizia Amministrativa sono strati denunciati in stato di libertà, oltre che il gestore già arrestato per il possesso della pistola, anche il rappresentante legale del locale da ballo titolare della licenza amministrativa per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

I poliziotti hanno accertato le numerose violazioni amministrative e le sostanziali violazioni anche di naturale strutturale come l’ostruzione delle vie d’uscita e di esodo e la mancata installazione dei maniglioni antipanico sulle porte di sicurezza. Al termine degli accertamenti è stato anche disposto il sequestro preventivo d’urgenza della discoteca Sound Dept. (ex-Club73) la cui area complessiva è di circa 900 mq.