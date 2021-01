Sorpasso storico nella pubblicità. Nei primi 11 mesi la raccolta web supera la televisione

Un trend già evidenziato da AgCom lo scorso luglio , che adesso trova conferma nell’ultimo rapporto Nielsen. La raccolta pubblicitaria online raggiunge i 2,89 miliardi di euro nei primi undici mesi dell’anno (ultimo dato disponibile) , la raccolta Tv si ferma a 2,88 miliardi.

di REDAZIONE ECONOMIA

Sorpasso storico nella pubblicità: la raccolta web batte la televisione. Secondo gli ultimi dati Nielsen, la raccolta online raggiunge i 2,89 miliardi di euro nei primi undici mesi dell’anno (ultimo dato disponibile) , la raccolta Tv si ferma a 2,88 miliardi. Un trend già evidenziato da AgCom lo scorso luglio , che adesso trova conferma nell’ultimo rapporto Nielsen.

Google, ha raggiunto un intesa con gli editori in Francia. Il colosso di Mountain View e l’Alleanza della stampa francese (Apig) hanno annunciato la sigla di un’intesa che spiana la strada alla remunerazione dei quotidiani nazionali e regionali transalpini da parte del gigante del web. Nel dettaglio si tratterà di accordi di licenza (da stipulare) che «copriranno i diritti connessi e consentiranno anche ai giornali di accedere a News Showcase», un programma lanciato di recente da Google in cui i media ottengono una corresponsione per una selezione di contenuti arricchiti. Tuttavia, in Australia, il colosso si sta scontrando con le autorità del Paese: Google ha infatti detto che se la nuova legge australiana sui media dovesse essere approvata bloccherà il suo motore di ricerca nello Stato.

Alle scuole 325 milioni per l’accesso online. Oltre 300 milioni di euro per dotare di una connessione Internet ultraveloce 12 mila scuole italiane. Ieri, la commissione europea ha approvato il nuovo sostegno pubblico, giudicandolo “in linea con gli obiettivi Ue in materia”. Le scuole che beneficeranno della misura si trovano in zone del territorio italiano in cui la connettività è insufficiente.

“I tuoi dati sono un tesoro, da proteggere insieme”: è il claim del nuovo video istituzionale del Garante per la privacy, che ne sintetizza il ruolo svolto da quasi 25 anni per tutelare identità, sicurezza, diritti delle persone.

Elon Musk e la donazione da 100 milioni. Il fondatore di Tesla ha annunciato giovedì tramite un tweet che donerà 100 milioni di dollari come premio per la migliore tecnologia di cattura dell’anidride carbonica (Carbon Capture and Storage, tecnologia essenziale per mitigare l’inquinamento atmosferico). Musk, che ha recentemente superato Jeff Bezos di Amazon nella classifica delle persone più ricche del mondo, non ha fornito ulteriori informazioni, ma ha aggiunto che i “dettagli arriveranno la prossima settimana”.