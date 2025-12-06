MENU
7 Dicembre 2025 10:15
7 Dicembre 2025 10:15

Sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna il sereno

Ribaltone meteo in vista, che tempo farà fino a lunedì 8 dicembre

Via le nubi con il Maestrale, sull’Italia torna il sereno. Il ponte dell’Immacolata si preannuncia all’insegna dell’alta pressione, con temperature in deciso rialzo e anomale per il periodo. Più caldo, quindi, a partire dalla prima domenica del mese e tempo via via più caldo, soleggiato e stabile. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 6 dicembre, e per i giorni a venire.

Ponte dell’Immacolata tra sole e caldo anomalo

Il vento di Maestrale è associato alla rimonta dell’alta pressione da ovest: nei prossimi giorni stop alle perturbazioni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo. Nelle prossime ore gli ultimi ricordi dell’intensa perturbazione transitata sull’Italia saranno vividi solo al Sud: si prevedono degli acquazzoni ancora tra Sicilia, Calabria e Puglia ma in via di esaurimento. Il vento, che sarà forte soprattutto al meridione, spingerà via poi anche queste piogge.

Domenica il vento si attenuerà e assisteremo al passaggio di una perturbazione tra Svizzera e Germania: il cielo diverrà un po’ più velato al Nord e avremo qualche nevicata sulle Alpi di confine, specie in Valle d’Aosta. Per il resto la prima domenica di dicembre sarà bella e ancora più mite

Dalla Festa dell’Immacolata inizierà una fase “quasi nordafricana”: le temperature, specie in montagna e localmente al Centro-Sud, saliranno fino a 10-12°C oltre le medie del periodo; da martedì 9 dicembre lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri, una quota eccezionale per dicembre, tipica ma alta anche per il mese di luglio. Inutile dire che farà caldo per il periodo in montagna. A Cortina si prevedono fino a 10-15 gradi di giorno da martedì in poi.

La fase di alta pressione con temperature anomale e calde continuerà almeno fino a venerdì 12 dicembre; non è escluso che possa durare fino a metà mese, ma per questa tendenza dobbiamo attendere conferme dai modelli meteorologici a lunga scadenza. Per adesso, godiamoci il ribaltone portato dai venti di Maestrale e dall’espansione dell’anticiclone verso l’Italia: il Ponte dell’Immacolata è salvo, soleggiato, via via più caldo e decisamente piacevole.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, ventoso in Romagna. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, soffia il Maestrale. Al Sud: residui piovaschi su Puglia, Calabria e Sicilia; Vento di Maestrale.

Domenica 7. Al Nord: passaggio di velature, neve sulle Alpi di confine. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ulteriore miglioramento con prevalenza di sole; isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria.

Lunedì 8. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole.

Tendenza: alta pressione con tempo stabile.

