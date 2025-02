“Slalom Gigante”: la Convention 2025 di Allianz partner assicurativo olimpico e paralimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

La convention riservata agli oltre duemila agenti Allianz, un evento tanto particolare quanto interessante per come si sia voluto identificare la figura degli agenti in quella degli atleti olimpionici.

di Silvia Signore

L’evento è stato presentato dal giornalista Guido Meda vice direttore di Sky Sport e e direttore di Sky Sport Motori, affiancato dalla giornalista Mia Ceran conduttrice del programma “TV Talk” su Rai3. “L’agente è il nostro atleta, che deve affrontare la discesa con determinazione e sicurezza. Ma l’atleta non è mai solo, dietro ad ogni campione, ci sono professionisti competenti e instancabili che si occupano della preparazione, della tecnica e della mente, un team che fornisce supporto continuo.” ha affermato il giornalista Guido Meda. “La performance è importante e quando il giudice supremo è il cronometro, che misura ogni attimo e che divide il mondo tra chi vince e chi perde. Battere il cronometro, fare il miglior tempo non è mai il risultato di una singola persona. Vincere significa essere insieme una squadra. Sempre”.

La Convention si è aperta con l’intervento di Giacomo Campora, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Allianz S.p.A. dal 2018, evento in cui si è voluto evidenziare la stretta connessione con lo sport e le Olimpiadi Milano Cortina di cui il gruppo Allianz è partner. Un unico e chiaro obiettivo è stato il filo conduttore dell’intera convention : creare “community“, per condividere i valori di Allianz, la vision e la mission dell’azienda e per discutere e festeggiare dei risultati aziendali.

Una convention ricca di emozioni, di risultati ottenuti e nuovi traguardi da raggiungere , ambientata in una location definita come la più bella di sempre, che hanno visto il palco come protagonista indiscusso, caratterizzato dalla presenza di una discesa bianca che ha fatto vivere ad ogni persona presente alla manifestazione la sensazione di essere su una vera e propria pista da sci innevata.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Allianz S.p.A

Durante la convention si sono susseguiti una serie di interventi dei vertici del gruppo con lo scopo di presentare gli obiettivi raggiunti, le nuove opportunità per il nuovo anno e aumentare la produttività dei propri agenti. Di fronte a una platea di oltre duemila Agenti presenti si sono avvicendati sul palco l’Amministratore Delegato Giacomo Campora, il Chief Operating Officer, Andrea Molteni, il Chief Operating Officer, il responsabile Market Management & Network Comunication Carlo Balzarini e Domenico Martiello Head of Distribution & Sales.

E’ stato molto apprezzato l’intervento di Paola Pietrafesa Vice Direttore Generale Distribution & Market del gruppo assicurativo in Italia che ha rimarcato che: ”Allianz ha vinto la sua gara nel 2024 ed è pronta ad affrontare una nuova sfida per il 2025, con la consapevolezza che le condizioni saranno diverse, bisogna affrontarle insieme.” Non sono ovviamente mancate delle metafore con la disciplina olimpica dello Slalom Gigante.

Più veloce, più in alto, più forte: insieme

Questo motto, insieme ai 5 cerchi e alla fiamma olimpica , riassumono lo spirito olimpico e il suo senso per Allianz., Partecipare è importante, perché solo partecipando si ha la possibilità di vincere. Ed il gruppo Allianz sicuramente vuole vincere la sua competizione nel mercato e punta alla crescita per vincere. Esattamente come gli atleti impegnati in uno slalom gigante, ogni giorno c’è una nuova sfida da vincere in progressione, con consapevolezza e lucidità ed Allianz vuole essere pronta a primeggiare come sempre mossa dall’ ambizione di crescere.

Guido Meda intervista i campioni dello sci invernale della “valanga azzurra”

La Valanga Azzura e lo Spirito Olimpionico

Non sono mancati momenti di spettacolarità, e forte emozione, attraverso la visione di filmati sicuramente emozionali e grazie anche alla presenza di ex acampioni degli sport invernali come Paolo De Chiesa, Kristian Ghedina e Piero Gross. Cinquant’anni fa nasceva il mito della “Valanga Azzurra”. Lo sci cambiava i suoi connotati diventando, da sport d’élite ad una disciplina pop. Nello slalom gigante di Berchtesgaden, Baviera orientale, al confine con l’Austria, cinque sciatori azzurri si classificarono nei primi cinque posti creandone così il “mito”.

il presidente del CONI e dalla Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò

L’importanza della partnership olimpica.

Presente alla convention Giovanni Malagò, Presidente del CONI , il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Membro del CIO il Comitato Olimpico Internazionale, che nel suo intervento ha affermato “io sono un volontario, questo ruolo di Presidente della Fondazione Milano-Cortina nonché Comitato Organizzatore delle Olimpiadi, nasce da un cerino che poi è diventata una fiamma che mi ha accompagnato per tutta la mia vita diventando una passione che è la passione per lo sport.”

Malagò ha poi aggiunto: “L’ Allianz è stato un partner Worldwide, la sua presenza è stata determinate per il successo del brand dei cinque cerchi, che è riconosciuto unitariamente come il brand commerciale più importante che esista. C’è un collegamento assoluto tra Allianz e il mondo olimpico e paraolimpico e questo crea valore e prestigio. I rapporti personali con il top management di Allianz sono eccezionali anche a livello umano.”

il Presidente del Coni Malagò e l’ Ad di Allianz Giacomo Campora

Il gruppo Allianz ha investito un miliardo di dollari per essere partner globale del Movimento Olimpico e Paralimpico dal 2021 al 2028. Investimento questo che secondo Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz, sta portando grandi frutti anche al nostro Paese. “Allianz è partner globale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico e in Italia siamo al fianco del Coni e del Cip, oltre ad ospitare in Torre Allianz la Fondazione Milano Cortina 2026. Siamo anche partner delle Fiamme Oro, atleti straordinari tra cui abbiamo individuato i nostri nuovi ambassador”, aveva già spiegato in passato Campora in occasione dell’evento “Un sogno chiamato Parigi 2024” lo scorso settembre, ricordando che “in particolare sosteniamo il pugilato perchè è un’attività che ha un grande valore di inclusione permettendo a chi non ha tante opportunità di partenza di entrare nel mondo dello sport e delle sue regole”.