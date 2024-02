Sinner ‘The Winner’ non andrà a Sanremo: “Penso solo a lavorare”

Il motivo per il quale Sinner “The Winner” come lo hanno ribattezzato i suoi fan , è diventato il tennista più forte del mondo, e lo resterà per molti anni è facilmente intuibile: ha quelle caratteristiche rare che distinguono il campione assoluto, dal talento infinito alla capacità di sacrificio senza limiti, con una voglia di migliorarsi costante. E’ uno stakanovista, uno che pensa solo al lavoro e per lui esiste solo il tennis.

Nel suo primo incontro con la stampa italiana dopo la vittoria dello storico slam australiano, nella nuova sede della Sedertennis in via della Camilluccia a Roma, Jannik Sinner ha impressionato tutti per la sua maturità e sicurezza. Quello stesso atteggiamento che letteralmente spiazza e sorprende gli avversari anche quando sembrano aver chiuso i conti (Medvedev ne sa qualcosa). “Ieri ho scritto al mio team: ‘Ragazzi ci dobbiamo preparare perché dobbiamo lavorare‘. Faremo ancor più lavoro di prima e saremo sempre più concentrati”, confessa candidamente il campione altoatesino.

Non gli importa che abbia appena vinto un trofeo che lo fa balzare nella storia del tennis Italiano, per lui non bisogna perdere tempo utile. Ed anche se lo nasconde bene, questa tre giorni nella Capitale per impegni istituzionali a partire dalla visita di ieri a Palazzo Chigi dalla premier Meloni, la conferenza stampa di oggi nella sede Fitp ed il successivo shooting fotografico al Colosseo, l’ incontro domani al Quirinale con i colleghi della Coppa Davis dal capo dello Stato Mattarella, lo imbarazza non poco.

E lo spiega senza tanti giri di parole allorquando gli viene chiesto se ha intenzione di accettare l’invito di Amadeus al più importante appuntamento “nazionalpopolare d’Italia”, cioè il Festival di Sanremo: “Non vado, faccio il tifo da casa – la risposta di Sinner – sono qua due giorni e poi per me ‘l’Australia è finita’. Quando dovrei andare a Sanremo starò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, per cui non andrò a Sanremo“. Sinner “The Winner” non si concede distrazioni. Nella sua vita esiste una regola basilare: lavorare. “Una mia qualità? Non è facile – risponde Jannik che, tra l’altro, è anche molto modesto – forse il lavoro. Non ci sono segreti. Per arrivare al traguardo bisogna lavorare, forse anche più degli altri. Io mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso e’ che mi devo allenare“. Semplice !

Una volonta’ di ferro unita alla consapevolezza che per raggiungere i traguardi non ci si può fermare un attimo. E per realizzare nuovi traguardi un anno fa ha deciso di “buttarsi nel fuoco” cambiando tutto, lasciando allenatore e team per costruire il suo futuro con Darren Cahill e Simone Vagnozzi, un nuovo team che “non dev’essere necessariamente il migliore di tutti, ma dev’essere formato da persone che si capiscono e dove ognuno fa il suo lavoro“. Una decisione che dli ha consentito di diventare ‘The Winner’.