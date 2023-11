Sinner piega anche Rune e manda Djokovic in semifinale

Jannik Sinner soffre, rischia, lotta e batte il danese Holger Rune 6-2 5-7 6-4 , l’unico giocatore del ranking “Top 10” dell’ Atp che gli restava da superare, e vincendo apre anche a Novak Djokovic la porta delle semifinali , che si qualifica come secondo del gruppo Verde. Sinner non ha ceduto alla tentazione di sbarazzarsi in maniera furbesca del fenomeno, battuto per la prima volta martedì ma sempre pericolosissimo se c’è di mezzo un titolo da agguantare e un record da battere.

Sono i 6 trofei Finals di Roger Federer da superare e Nole, nonostante uno stato di salute non ottimale, è un avversario in corsa. Ma Jannik Sinner nell’ultimo mese e mezzo è diventato inun giocatore completo, pericoloso, costante, senza più passaggi e vuoto ed ha meritato a pieno diritto la semifinale del Masters per la prima volta nella sua carriera. Sinner aveva un “conto” aperto con il tennista danese dopo la sconfitta subita a Montecarlo tutt’altro che corretto nell’aizzargli il pubblico contro. Era un altro Rune, ma questo è un altro Sinner ed il tennista ne ha pagato le conseguenze.

Sinner: “Oggi ero più nervoso”