Sinner batte De Minaur e vola in finale alle Atp Finals di Torino

Sinner centra la terza finale consecutiva alle Atp Finals grazie alla vittoria in due set (7-5, 6-2) su Alex De Minaur. Un primo set combattuto ed equilibrato, poi un secondo dominato dal tennista azzurro

Jannik Sinner in finale alle Atp Finals 2025 a Torino . L’azzurro, numero 2 del mondo, oggi 15 novembre in semifinale ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur per 7-5, 6-2 in 1h53′. Sinner ha conquistato la tredicesima vittoria in altrettanti confronti diretti con De Minaur. Sinner vola in finale, per il terzo anno consecutivo, alle Finals. Nella storia ci sono riusciti solo i grandissimi: Nastase (1972-75, vinse nel ’71 nel format con il solo round robin), McEnroe (1982-84), Lendl (1980-88), Becker (1994-96), Federer (2003-07 e 2010-12), Djokovic (2012-16).

L’altoatesino, che si appresta a giocare la terza finale consecutiva nel ‘torneo dei maestri’, spacca la partita nell’undicesimo game del primo set: l’ottava palla break è quella giusta, Sinner strappa il servizio al rivale (6-5) e chiude il parziale 7-5. Il match, di fatto, finisce qui. De Minaur si sbriciola, e Sinner vola 4-0 con una striscia di 6 game consecutivi. L’australiano riesce a rendere meno pesante il passivo ma non può rientrare in partita. Sinner cancella una palla break nel sesto game (5-1) e, con un paio di apprezzabili volee, archivia la pratica.

C’è stato qualche momento non semplicissimo per l’azzurro, che ha saputo però venirne fuori: “Ho alzato il livello in determinati momenti, poi quando ho trovato il break la mia fiducia è aumentata, e sono contento di aver vinto oggi. Domani sarà importante, grazie mille per il supporto come sempre: semplicemente fantastico. Giocare in casa è speciale, domani sarà difficile ma sono contento di poter giocare in Italia, davanti a tutti voi”.