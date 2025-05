Sinner arriva a 50 settimane da numero 1 al mondo nonostante la finale parsa a Roma

Jannik con la finale giocata Roma ha guadagnato 650 punti e superato nuovamentequota 10 mila. Alcaraz che l'ha battuto insegue a 8850 e dovrà difendere i 2000 punti del titolo al Roland Garros . Migliora il ranking per Musetti: n. 8

Jannik Sinner ha raggiunto le 50 settimane da numero uno al mondo, e nonostante la sconfitta da Carlos Alcaraz nella finale di Roma , guadagna 650 punti al suo rientro dopo i tre mesi di sospensione concordati con la Wada, salendo così a 10380 punti. Dietro di lui si conferma proprio lo spagnolo, nuovo vincitore del Foro Italico, con 8850 punti., Saranno loro due le prime due teste di serie, al sorteggio di giovedì,per la composizione dei tabelloni del Roland Garros, con una sfida che si trasferisce dal campo Centrale degli Internazionali di Roma potrebbe così spostarsi sui campi di Parigi.

Dalla sconfitta esce un Sinner più predisposto allo scherzo: “Bravo Carlos, sarai l’uomo da battere a Parigi. In questo momento sei il più forte sulla terra. Io ho passato tre mesi non facili però la finale a Roma mi fa guardare al futuro con fiducia. Posso essere fiero del mio team: porto a casa un trofeo speciale anche se preferivo quell’altro… Un grazie particolare a mio fratello Mark, che piuttosto che essere qua è andato a Imola a vedere la F1″. Roma ieri ha letteralmente “adottato” Jannik osannandolo anche dopo la sconfitta dal Alcaraz, che ha conquistato il 19° titolo Atp in carriera come Sinner, settimo Master 1000, compiendo il miglior rodaggio posibile verso il Roland Garros dove difenderà la coppa dei moschettieri vin ta lo scorso anno.

Roma ha rappresentato anche uno punto fermo, adesso è ufficiale che la sfida per essere il numero uno sarà, per un bel po’, una competizione riservata a Sinner e Alcaraz. Il terzo incomodo, il tedesco Alexander Zverev, ha definitivamente perso l’aggancio con il vertice della classifica ATP. Forse potrà recuperare qualcosa ad Amburgo, ma gli 800 punti persi agli Internazionali pesano come un macigno, visto che adesso si trova a 7285 punti, distante più di 3000 punti da Sinner e a più di 1500 da Alcaraz, con una finale a Parigi da difendere.

Al Roland Garros Sinner potrà comunque guadagnare dei punti su Alcaraz , considerato che lo spagnolo dovrà 2000 punti e il titolo del 2024, mentre Sinner “soltanto” gli 800 punti della semifinale. Mentre Carlos non potrà fare di meglio, Jannik invece ha molte possibilità. Con la sua prima finale giocata a Roma, Jannik Sinner si è comunque assicurato di rimanere numero uno del mondo anche dopo la fine del Roland Garros, il 9 giugno, quando il fenomeno azzurro sarà sul trono per 53 settimane di fila, proprio come Novak Djokovic al primo regno, col serbo che sarà superato la settimana dopo. Sinner quindi salirà al quarto posto dei tennisti con il primato più lungo dopo essere diventati per la prima volta numero uno del mondo . Lo precedono Roger Federer con 237 settimane (dal 2 febbraio 2004 al 17 agosto 2008), Jimmy Connors (160 settimane, dal 29 luglio 1974 al 22 agosto 1977), Leyton Hewitt (75 settimane, dal 19 novembre 2001 al 27 aprile 2003).

Nella classifica delle settimane totali, invece, ecco i giocatori che sono stati per più tempo i primi al mondo: