Sequestrati conti per 120mila euro alla Totti Soccer School

Riccardo Totti, fratello dello storico numero 10 della Roma, è finito nel mirino della Procura con l'accusa di aver architettato un sistema con Iban fantasma e vecchie ricevute per svuotare le casse della società e non pagare una ex dipendente. AGGIORNAMENTO La precisazione del legale di Riccardo Totti

Un vero e proprio terremoto giudiziario ha colpito la “Totti Soccer School” . Riccardo Totti, fratello del famoso ex calciatore numero 10 e simbolo della Roma, è finito sotto i riflettori della Procura di Roma che lo accusa di aver architettato un sistema fraudolento per svuotare le casse della società e non pagare una ex dipendente. Il gip Luca Battinieri, del Tribunale di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo, bloccando due conti correnti riconducibili a Riccardo Totti per un valore di 120mila euro. L’ipotesi di reato per cui si procede è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di un giudice.

La Totti Soccer School, scuola calcio fondata da Francesco Totti insieme alla sua famiglia nel 2003 e successivamente rilanciata con un piano di crescita per il settore giovanile, la scuola è diventata uno dei progetti sportivi più noti legati al nome dell’ex capitano della Roma aveva l’obiettivo di “formare uomini prima e calciatori”, ha perso alla fine dello scorso anno una causa legale contro un’ex dipendente storica, ma non ha ancora pagato il risarcimento dovuto.

La vicenda ha origine dalla denuncia di una ex impiegata della segreteria della Totti Soccer School che dopo anni di lavoro sottopagato, aveva fatto causa di lavoro alla società sostenendo di non essere stata pagata regolarmente. I giudici del tribunale del Lavoro di Roma le avevano dato ragione, riconoscendole un risarcimento di oltre 120mila euro tra stipendi arretrati e indennità. Per dieci anni una collaboratrice, impegnata nella segreteria della scuola e responsabile di iscrizioni e tesseramenti, aveva lavorato sei giorni su sette con mansioni che secondo i giudici costituivano di fatto un rapporto di lavoro subordinato. Pur mancando un contratto formale con tutele come ferie o stipendio fisso, la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto la natura dipendente del rapporto e ha condannato la società Totti Soccer School, .La sentenza: risarcimento confermato e mancato pagamento

In appello la donna aveva ottenuto il riconoscimento di circa 16 mila euro di risarcimento oltre a 80 mila euro di differenze retributive accumulate e le spese legali, unitamente alla richiesta di reintegro. Decisione diventata definitiva ottobre 2025, ma quando è arrivato il momento di incassare tramite pignoramento, è arrivata la brutta sorpresa: sui conti ufficiali della scuola calcio non c’era quasi più nulla.

Il trucco degli Iban “paralleli” per far sparire i soldi

Riccardo Totti però non aveva fatto i conti con la Guardia di Finanza di Roma , che con le sue indagini ha scoperto che la scuola calcio tra rette e iscrizioni estive, non poteva avere i conti correnti vuoti.Secondo le indagini delegate alle Fiamme Gialle dalla pm Vittoria Bonfanti, sarebbero state fornite dall’estate 2024 delle coordinate bancarie diverse da quelle precedenti. I versamenti non arrivavo più sul conto pignorata della società, ma dirottati furbescamente e fraudolentemente su altri due conti bancari : uno intestato personalmente a Riccardo Totti e l’altro a una ditta individuale creata appositamente, con un nome quasi identico a quello della scuola calcio originale.

Il trucchetto scoperto dagli investigatori della Finanza era tanto semplice quanto efficace. Mentre i pagamenti venivano dirottati sui conti “sicuri” per riempirli, le ricevute emesse ai genitori continuavano invece a riportare il nome della vecchia società, come se nulla quindi fosse cambiato. Un trucco contabile che anche per il Gip non è stato assolutamente una pura coincidenza, ma bensì una scelta mirata a lasciare l’ex dipendente a mani vuote nonostante la sentenza a suo favore. Da qui il blocco immediato dei fondi: ora restano congelati sui nuovi conti correnti rintracciati i 120mila euro . ed un procedimento penale per Riccardo Totti, il cui cognome finisce ancora una volta nelle cronache giudiziarie della Capitale.

AGGIORNAMENTO (4.04.2026)

La precisazione del legale di Riccardo Totti

Questa la precisazione del legale di Riccardo Totti pubblicata sui profili social della Totti Soccer School:

“ L’ Avv. Antonio Castellani, difensore di fiducia del Sig. Riccardo Totti, precisa quanto segue . Le condotte del Sig. Riccardo Totti si inseriscono in un progetto sportivo legittimo e trasparente, avviato sin da gennaio 2024, finalizzato alla fusione di tre diverse realtà sportive (SSD TOTTI SOCCER SCHOOL, ASD GS FIANO ROMANO e A.S.D. HSC FOOTBALL FRIEND) per la costituzione della nuova associazione sportiva “ASD LONGARINA TSS 1944”, regolarmente fondata il 6 luglio 2024, autorizzata dalla F.I.G.C. e iscritta ai campionati federali il 19 luglio 2024.

La nuova realtà sportiva è stata creata per avere, diversamente da quanto poteva assicurare la SSD TOTTI SOCCER SCHOOL a r.l., una prima squadra nella categoria “Promozione” e, soprattutto, più categorie giovanili, in particolare tutte le categorie “Elite” che rappresentano l’eccellenza del calcio giovanile regionale. La ditta individuale “SSD Totti Soccer School di Totti Riccardo” è stata regolarmente costituita il 1° giugno 2024 con la specifica funzione di centro di incassi e pagamenti transitori per conto della ASD LONGARINA TSS 1944 che era in piena fase di “start up” e ancora priva di conto corrente, giammai per la SSD Totti Soccer School a r.l.

Il relativo conto corrente è stato legittimamente aperto presso un istituto di credito romano , senza alcun elemento di dissimulazione. Le comunicazioni ai genitori degli atleti sono state pienamente trasparenti. Tutte le somme versate dai genitori degli atleti sul conto corrente della ditta individuale sono state bonificate il 23 settembre 2024 dalla stessa ditta individuale alla nuova associazione sportiva ASD LONGARINA TSS 1944. Le ricevute a nome della SSD TOTTI SOCCER SCHOOL a r.l. sono state rilasciate solo ed esclusivamente a quei pochissimi atleti rimasti a comporre l’unica squadra (“Primi Calci”) rimasta nella predetta società sportiva. Riccardo Totti, attingendo a fondi personali, ha versato alla nuova associazione sportiva ASD LONGARINA TSS 1944 somme maggiori rispetto a quelle incassate dai genitori degli atleti che sono transitati dalla SSD TOTTI SOCCER SCHOOL nella nuova realtà sportiva.

Nei termini di legge è stata depositata innanzi al Tribunale del Riesame di Roma un’articolata istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei conti correnti che evidenzia plurimi e radicali vizi giuridici del provvedimento cautelare, dimostrando l’assoluta insussistenza dei presupposti per la configurazione del reato contestato”.

A questo punto non resta che aspettare la decisione dei giudici dell’ Appello, cioè del Riesame di Roma