Schiaffo alla sinistra da Giorgia Meloni: “Ecco che ruolo ha avuto il Msi”

Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno con i giornalisti ha risposto con questi termini :”Nella storia della Repubblica il Movimento sociale italiano ha avuto il ruolo di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra” e sull’acceso dibattito relativo alle dichiarazioni sul Msi di Ignazio La Russa ed Isabella Rauti ha spiegato che “è stato un partito della destra repubblicana, ha partecipato all’elezione dei presidenti della Repubblica, pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione e arrivò al governo nel 1994. È stato un partito della destra democratica, dell’Italia democratica e repubblicana”.

Il presidente del Consiglio, poi, ha aggiunto: “Il Msi ha avuto un ruolo importante nel combattere la violenza politica e il terrorismo”. e rivolgendosi al giornalista che le aveva fatto la domanda ha aggiunto: “Lei ricorderà le dichiarazioni di Almirante che diceva ‘doppia pena di morte per i terroristi di destra’. Francamente non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile anni fa, tanto da partecipare all’elezione dei presidenti della Repubblica, debba diventare impresentabile oggi“. La Meloni, quindi, ha affondato: “Sa che cosa non mi torna? Questo gioco al rilancio eterno, per cui non va mai bene nulla, si deve sempre fare di più, si deve sempre cancellare di più“.

Infine, il presidente del Consiglio ha voluto chiarire un punto : “Il Msi è stato sempre chiarissimo sul tema della lotta all’antisemitismo, è stato chiaro su molte cose. Oggi alcuni esponenti del governo e massime cariche dello Stato vengono da quell’esperienza. E sono arrivati dove sono ora con voto democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile. E penso che anche questo si debba rispettare“.