Santanché, ha ceduto le azioni del Twiga: metà a Briatore e metà al fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo. Della serie “Tutto in famiglia” !

Ricordate le affermazioni-annuncio della Santanchè ? “Ho venduto le mie quote del Twiga. A chi? Questo non vi riguarda, l’ho fatto” ed invece ecco rivelato il mistero creato stamattina in un’intervista dal ministro del Turismo. Daniela Santanchè ha ceduto il 44,10% delle azioni del Twiga di Forte dei Marmi intestate alla Immobiliare Dani srl ed alla Thor srl, lo stabilimento balneare-turistico dei vip creato da Flavio Briatore. Quote cedute guarda caso metà allo stesso Briatore e l’altra metà al suo fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. Ritenendo così di aver annullato il conflitto d’interesse successivo alla sua nomina a Ministro del Turismo.

Daniela Santanchè ed il fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena

Il conflitto di interesse della Santanchè era sorto dopo la sua nomina a ministro nel governo Meloni, motivo per cui ha lasciato al ministro Musumeci la delega sulle spiagge visto che il Twiga è anche uno stabilimento balneare molto frequentato dal jet set: a fronte di un canone di concessione di 17.600 euro l’anno, realizza un fatturato di 4 milioni, e come tutti gli altri stabilimenti balneari simili è nel mirino dell’Europa per il mancato rispetto della Direttiva Bolkestein sulla concorrenza.

Dopo aver inizialmente affermato a caldo che avrebbe mantenuto la partecipazione nel Twiga, probabilmente consigliata e sollecitata in tal senso è ritornata sui suoi passi trovando una soluzione amichevole-familiare che però non annulla del tutto i conflitti d’interesse. La Santanchè al momento si trova al centro del polverone per la gestione fallimentare della società Visibilia editore, della quale è stata azionista sino ad ottobre, attualmente oggetto di una richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Milano.

La cessione di quote è avvenuta davanti al notaio Paola Casali di Milano che ha redatto tre documenti, di cui il quotidiano romano Il Messaggero è venuto in possesso.

(dal sito del quotidiano Il Messaggero)