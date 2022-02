Sanremo 2022. Fiorello “Sono la vostra terza dose” ed il Teatro Ariston si accende !￼

Nella gag di Fiorello anche le fake news sul vaccino. “E’ il vaccino… Il microchip, i poteri forti… Non sono io, è il grafene… E’ Draghi… Non sono io…”, dice Fiorello agitando il braccio in maniera incontrollata. “E’ il vaccino… il microchip… il grafene”, dice elencando tutte le fake news associate alla vaccinazione contro il Covid.

di Redazione Spettacoli

Sanremo 2022, al via la 72esima edizione del Festival della canzone italiana . “Bentornati! Bentornati!” dice Amadeus visibilmente commosso, salutando il pubblico del teatro Ariston. E lo confessa lui stesso: “Forse sarà per l’età, sto per compiere 60 anni… ma la presenza del pubblico mi commuove: ci siete mancati tantissimo!“.

Amadeus ed Ornella Muti a Sanremo 2022

Ornella Muti co-conduttrice della prima serata “una meravigliosa attrice, una donna fantastica: per me è un grande onore iniziare il Festival di Sanremo con Ornella Muti” come la presenta Amadeus, a meno di un’ora dal via, nel corso del Tg1.

Il gruppo dei Maneskin che lo scorso anno ha trionfato con Zitti e buoni, conquistando un successo internazionale, è tornato sul palco dell’Ariston per riproporre il brano che li ha portati alla vittoria nel 2021. Amadeus in versione autista è andato a prendere il gruppo guidando una sorta di golf car. I quattro artisti hanno scelto outfit total black glam rock, confermando il sodalizio artistico con Gucci, brand disegnato da Alessandro Michele e indossato dalla band nelle occasioni internazionali più prestigiose degli ultimi mesi.

Damiano, frontman dei Maneskin

I Maneskin hanno entusiasmato e fatto ballare il pubblico riproponendo Zitti e buoni, il brano che li ha fatti diventare un vero e proprio fenomeno internazionale. “Che emozione è tornare qui?” ha chiesto Amadeus. “A noi sembra l’altroieri – ha spiegato Damiano, il frontman del gruppo – è bellissimo, e questa accoglienza meravigliosa lo rende ancora più speciale”. Immancabile il post su Instagram della band, ad immortalare la serata. “One year later, same exact feelings” (un anno dopo, le stesse sensazioni” hanno scritto sul social.

Ornella Muti ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston in abito lungo fasciato, dorato con piccoli intarsi di seta rosa pallido. “Il Sanremo che ricordo con più affetto è quello che ci fece vedere mio papà, che ci ha lasciato presto: Gigliola Cinquetti cantava ‘Non ho l’età’ e lui ci diceva di fare quello che diceva lei nel testo” il ricordo sanremese che l’attrice romana affida ad Amadeus.

Fiorello irrompe sul palco dell’Ariston e accende il Festival . “Mi siete mancati. Qui, per la terza volta: sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento”. “Mi stai rovinando la vita”, dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano… Mi hanno tirato giù una parte della materia cerebrale… La prima volta sono venuto per amicizia. La seconda volta sono venuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va prima, va a trovare l’altro. Se Nostro Signore fa l’appello, tu sei alla A…”.

“Quest’uomo non è un amico, è il male assoluto: gli dici un segreto e lui va al Tg1 a dirlo. Sta sempre al Tg1, sembra un virologo…. Il prossimo anno non ti azzardare: non credetegli quando dice che non farà il quarto Sanremo. Vertici Rai, non glielo chiedete. Il direttore artistico del prossimo anno, posso dare un consiglio? Il generale Figliuolo… dal teatro AstraZeneca… prima cantano gli over 80. Io domani me ne vado, se cominci a dirmi di tornare, io vengo la terza-quarta serata e ti percuoto…”.

Nella gag di Fiorello anche le fake news sul vaccino . “E’ il vaccino… Il microchip, i poteri forti… Non sono io, è il grafene… E’ Draghi… Non sono io…”, dice Fiorello agitando il braccio in maniera incontrollata. “E’ il vaccino… il microchip… il grafene”, dice elencando tutte le fake news associate alla vaccinazione contro il Covid.

Non mancano i riferimenti al voto per il Quirinale . Il presidente Mattarella, “lui voleva fare ‘The Voice Senior, questa è la verità!”, mentre il premier Draghi al contrario ambiva a salire sul Colle: “Aveva già pronto il discorso di fine anno a… banche unificate”, dice Fiorello.

LA GARA. L’ordine di uscita dei 12 artisti della prima serata vede in sequenza: Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri. Achille Lauro indossando solo dei pantaloni di latex nero, a torso nudo, tatuaggi in bella vista e scalzo, è il primo cantante a dare il via alla gara di Sanremo per intonare ‘Domenica‘ insieme all’Harlem Gospel Choir e sul finale inscena un autobattesimo facendosi cadere dell’acqua da una grande conchiglia sul volto.

Quando Gianni Morandi scende la scalinata del teatro Ariston correndo, accolto dal pubblico con un lungo applauso, un autentica ovazione che lo fa commuovere, dopo 50 anni dal suo esordio a Sanremo.