Rita Dalla Chiesa: “Mio padre fu ucciso per fare favore a un politico”

Ucciso “per fare un favore a un politico”. Lo ha sostenuto Rita Dalla Chiesa, ospite della trasmissione televisiva Tango” in onda venerdì sera in seconda serata su Rai2, parlando dell’uccisione del padre, Carlo Aberto Dalla Chiesa, Generale dell’ Arma dei Carabinieri, ammazzato a Palermo il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, pochi mesi dopo l’inizio della sua missione di contrasto a Cosa Nostra nel ruolo di prefetto del capoluogo siciliano.

La parlamentare di Forza Italia lo aveva gia’ affermato lo scorso agosto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. E adesso è tornata a ribadirlo nello studio di “Tango“, sollecitata dalla Costamagna, è tornata ad affermare con forza davanti alla telecamera “Ho sempre pensato che sia stato un omicidio politico”, spiegando che c’era appunto un politico dietro la strage di 42 anni fa per la quale furono condannati all’ergastolo, come mandanti, i vertici di Cosa nostra dell’epoca: i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. Nel 2002 è arrivata la condanna anche per gli esecutori Vincenzo Galatolo, Antonino Madonia, Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci.

Nella sentenza di condanna degli esecutori materiali della strage si legge : “Si può senz’altro convenire con chi sostiene che persistano ampie zone d’ombra, concernenti sia le modalità con le quali il generale è stato mandato in Sicilia a fronteggiare il fenomeno mafioso, sia la coesistenza di specifici interessi, all’interno delle stesse istituzioni, all’eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità del generale”.