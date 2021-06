RENATO PERRINI VICE COORDINATORE REGIONALE PUGLIA DI FRATELLI D’ ITALIA

Una nomina “pesante” ed importante in vista anche delle prossime elezioni amministrative della primavera 2022 quando i cittadini di Taranto saranno chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale

di REDAZIONE POLITICA

Il consigliere regionale Renato Perrini è stato nominato vice coordinatore pugliese di Fratelli d’ Italia, affiancando il coordinatore on. Marcello Gemmato. Una nomina fortemente voluta dallo stesso Gemmato e dall’eurodeputato Raffaele Fitto che hanno voluto premiare e riconoscere le qualità e capacita di aggregazione e confronto di Perrini, che già alle scorse elezioni regionali ha dato una forte dimostrazione di forza e consenso sfiorando il primato di candidato più votato alle regionali dello scorso settembre 2020 nel collegio di Taranto e provincia.

Una nomina “pesante” ed importante in vista anche delle prossime elezioni amministrative della primavera 2022 quando i cittadini di Taranto saranno chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale. Infatti mentre nelle precedenti elezioni del 2017, Fratelli d’ Italia non fu capace di eleggere neanche un consigliere, adesso alle regionali ha ottenuto un grande consenso dai votanti di Taranto ottenendo 7.506 preferenze (10,9 %) , rispetto alle 11.431 preferenze (16,5%) ottenute dal PD che esprime ed intende ricandidare l’attuale discusso e poco amato sindaco Rinaldo Melucci.

Anche perchè l’ultimo sondaggio politico nazionale realizzato per il telegiornale TGLa7 di Enrico Mentana è abbastanza eloquente: